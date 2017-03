St. Georgen Bruker und Günter schafft eigenes Zentrum für seine Auszubildenden

Das Tennenbronner Unternehmen investiert eine halbe Million Euro und schafft so unter anderem einen modernen Maschinenpark, an dem bis zu 25 Lehrlinge ausgebildet werden können.

Tennenbronn – Weil es immer schwieriger wird, qualifizierte Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt zu finden, hat sich der Tennenbronner Drehteilehersteller Bruker und Günter entschlossen, verstärkt auf die eigene Ausbildung zu setzen. Dafür hat das Unternehmen kräftig investiert und für eine halbe Million Euro ein eigenes Ausbildungszentrum geschaffen, das jetzt in Betrieb genommen wurde.

Im Beisein von Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog und dem Wirtschaftsförderer der Stadt Schramberg, Manfred Jungbeck, nahmen die Auszubildenden das neue Ausbildungszentrum in Betrieb. Auf gut 200 Quadratmetern werden die angehenden Zerspanungsmechaniker und Maschinen- und Anlagenführer an den teilweise computergesteuerten Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen ausgebildet. "Jetzt ist alles viel heller und wir haben deutlich mehr Platz", sagte Geschäftsführer Friedrich Scherzinger. Der Platz im Obergeschoss wurde bereits beim Bau der neuen Produktionshalle 2014 mit eingeplant. Zuvor war die Ausbildungswerkstatt wenig attraktiv im Keller untergebracht. Derzeit hat Bruker und Günter 15 Auszubildende, davon zwölf im gewerblichen und drei im kaufmännischen Bereich. Mit dem neuen, modernen und hellen Ausbildungszentrum hofft das Unternehmen, ein attraktiver Ausbildungsbetrieb zu sein. "Wir wollen insbesondere die jungen Menschen aus der Region ansprechen", sagt der kaufmännische Leiter Pol Ekincioglu. Das Ausbildungszentrum mit einem modernen Maschinenpark ist für bis zu 25 Auszubildende ausgerichtet.

Wie Ausbildungsleiter Karlheinz Barz erklärt, sind die Auszubildenden während ihrer zwei- beziehungsweise dreijährigen Ausbildung keineswegs nur im Ausbildungszentrum und mit eigenen Aufgaben beschäftigt: "Durch einzelne Projekte, die von den Azubis abgearbeitet werden, wird unsere Fertigung projektbezogen unterstützt." Das heißt, dass die Azubis durchaus auch Teile oder Werkzeuge herstellen, die für die Produktion notwendig sind.

Thomas Herzog freute sich, dass es Unternehmen wie Bruker und Günter gibt, die viel Wert auf die Ausbildung legen: "Gut, wenn das dann auch noch vor Ort ist und die jungen Leute keine langen Anfahrtswege haben." Die qualifizierte Ausbildung sichere die Zukunft des Unternehmens und damit auch der Region. "Wenn es den Unternehmen gut geht, geht es in aller Regel auch den Kommunen gut", sagte Herzog in Anspielung auf die Gewerbesteuer, von auch ausreichend nach Tennenbronn geflossen sei. An die angehenden Fachkräfte gerichtet sagte Herzog, dass man auch ohne Abitur einen guten Job finden könnne. Und dass es mit einer dualen Berufsausbildung viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt.

Das Unternehmen

Die Firma Bruker und Günter ist seit über 50 Jahren Zulieferer von Drehteilen und Baugruppen für die Automobile- und Maschinenbauindustrie. Das erfordert höchste Anforderungen an Qualität und Service. Bruker und Günter hat 150 Mitarbeiter. (spr)