Tennenbronn Blasmusiker zeigen sich von ihrer besten Seite

Frühjahrskonzert in Tenennbronn begeistert das Publikum. Musikprogramm wird gelobt

Tennenbronn – Ein volles Haus bescherte das Frühjahrskonzert dem Musikverein Harmonie Tennenbronn. Dazu waren die musikalischen Aufführungen der Jugend- und Hauptkapelle durchaus lebhaft, kurzweilige Aufführungen. Unter der Leitung von Andreas Nagel präsentierte sich die Jugendkapelle in Hochform.

Schon die Ankündigung der Stücke durch Thomas Wälde wurde zum informativen Erlebnis. Dazu war es ein Vergnügen, Andreas Nagel beim Dirigieren zu beobachten. Behutsam, doch durchaus bestimmt gab er die musikalische Richtung vor. Und das Jugendorchester folgte willig seinen Vorgaben. Andreas Nagel gilt als hoffnungsvoller Musiker, der sein Wissen und seine Talente gerne an den Nachwuchs weitergibt.

Gleich zu Beginn setzte er mit "Young Fanfare" einen ersten Höhepunkt mit dem Jugendorchester. Dass der Harmonie-Nachwuchs musikalisch breit aufgestellt ist, wurde mit "How the train your Dragon" deutlich. Die Filmmusik aus einem Kinderfilm bot einen interessanten Querschnitt von Nagels Auffassung zur Komposition. Locker dirigierte er die Komposition von John Dowell und lockte konzertante Feinheiten aus dem Orchester hervor.

Es folgten zwei weitere Kompositionen, bis mit "A Klezmer Karnival" eine Philip Sparke Komposition erklang. Hier wurden die typischen Klänge der Klezmer-Musik zu Gehör gebracht. Die jiddische Musik hat seit dem Mittelalter den ihr eigenen Klang behalten. Der Klarinette kommt dabei ein Großteil der Klangfarben zu. Dabei spielt der typische Rhythmus eine nicht unwichtige Rolle.

Die Kleinsten der Harmonie sangen unter der Leitung von Daniela Laufer im Schatten des imaginären Affenbrotbaumes das afrikanische Lied "Siyahamba", zur Freude der Konzertbesucher.

Das Hauptorchester unter der Leitung von Andreas Kaletta wartete gleich zu Beginn des Konzerts mit einer eher ungewöhnlichen Eröffnung auf. Die aus der Feder von James Barners stammende "Alvamar Overture" wirkte spritzig. Feierliche Akkorde, die wie Glockenschläge klingen, stehen vor dem sich anbahnenden Adagio, das schließlich in einem freudigen Finale endet. Ewald Staiger kündigte die Stücke an, doch sein "schlechtes Gewissen", in der Stimme von Thomas Wälde, hinterfragte immer wieder, ob das alles stimme, was Staiger vorträgt. Die damit verbundenen Dialoge erzeugten eine lockere Stimmung im Publikum.

Die Weiten der Galaxis waren das Ziel der "Star Wars Saga". Die von Johan de Meij arrangierte Komposition wurde unterstützt durch eine thematische Bildprojektion. Auch das "Terra Pacem" – deutsch Frieden auf Erden – entwickelte sich zu einem grandiosen Choral.

Interessant wurde es mit der Aufführung "Hobbits". Mit dem von Irma Hockley–Mandler vorgetragenen Text lebten die Figuren der Erzählung auf. Nochmals in Richtung Bigband-Stil entführte die Komposition "There's no Bussiness like Show Business" von Irving Berlin das begeisterte Publikum. Mit Paul Linkes "Berliner Luft" kündigte sich das Konzertende an.