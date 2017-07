Tennenbronn Besucher finden heraus: Schneider-Gebäude ist vielschichtig  vor allem von außen

Die Firma Schneider stellt ihr umgebautes Logistikgebäude dem Publikum vor. Die blaue Fassade macht die Fenster von außen unsichtbar. Das ist nicht die einzige Besonderheit in der Architektur.

Kurz vor dem Ortseingang Tennenbronn aus Richtung St. Georgen steht ein blauer Quader. Darauf prangt der Schriftzug der Firma Schneider. Das scheinbar fensterlose Gebäude entpuppt sich von innen als Platzwunder mit 5800 Quadratmetern Fläche auf vier Geschossebenen. Und hier werden dann auch die Fenster sichtbar. Die blaue Membranfassade ist in mehreren Schichten bedruckt und ersetzt die Jalousien, ist von Martina Schneider zu erfahren. Sie ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Firma Schneider.

Das Gebäude wird künftig als Logistikzentrum verwendet. Es könnte allerdings auch zur Produktion benutzt werden, denn die dazu notwendigen Pressluftanschlussleitungen sind bereits verbaut, sagt Geschäftsführer Frank Groß. Mit dem Umbau hatte die Firma im November 2015 begonnen.

Anlässlich der Scheider-Run-Veranstaltung nutzte die Geschäftsleitung den Sonntag, um den Bürgern aus Tennenbronn die Möglichkeit zu geben, das Gebäude nicht nur von außen, sondern auch von innen betrachten zu können. Auch die ehemals bei der Firma Zehnder beschäftigten Mitarbeiter sollte diese Möglichkeit geboten werden.

Was den Besuchern sofort aufgefallen ist, waren die glänzenden Fußböden in den Hallen. Nicht wenige von ihnen fanden, dass der Fußboden bei längerer Betrachtung wie die Oberfläche eines Gewässers wirke. Einfach lebhaft. Einsicht gab es auch in die neu errichtete Küche im Untergeschoss. Die Toilettenanlagen zeigten sich in ansprechendem Design.

Die Schreibgerätefertigung ist mit über 70 Jahren Pioniergeist verbunden. Die Firma wurde 1938 als Gebrüder Schneider gegründet. Hergestellt wurden Schrauben und Drehteile. Nach dem Krieg mussten große Einbußen in Kauf genommen werden. Während dieser Zeit wurden auch Kolbenfüllhalter gebaut und so entstand der Kontakt zur Schreibgeräteindustrie. Erstmals sind 1948 Kugelschreiberminen gefertigt worden. Heute beträgt das Markensortiment etwa 2000 Artikelnummern.

Als ehemalige Mitarbeiterin war auch Gertrud Görlich vor Ort. So erzählt sie, dass sie 45 Jahre in der Firma gearbeitet habe. Ab 1949 war die ehemalige Mitarbeiterin mit der Schreibminenfertigung befasst. Damals wurden die Minen noch von Hand gefertigt. Ganz genau erinnert sich Gertrud Görlich an jeden einzelnen Arbeitsschritt. Sie spricht von den Farbkanälen, durch die die leicht eingebördelte Kugel die Farbe zum Schreiben erhalten hat. Heute ist die Minenfertigung längst automatisiert.

Die Firma Schneider ist in Deutschland Marktführer für Markenkugelschreiber und -minen. Weltweit werden 130 Länder beliefert. Der Exportanteil beträgt 65 Prozent am Gesamtumsatz. Besonders in Europa, Afrika und Teilen von Asien weisen Schneider Kugelschreiber eine sehr gute Verbreitung auf, ist von Martina Schneider zu erfahren.

Seit 2010 entwickelt Schneider einen vielseitig einsetzbaren Artikel mit Zukunftschancen. Eines der Arbeitsfelder des Blukii Notebook Protectors genannten Gerätes, ist das automatische Sperren und Entsperren des Computers.

Schönschrift

Den Besuchern wurde mit Jeannette Mokosch die Gelegenheit gegeben, der Schönschrift zu neuem Glanz zu verhelfen. An Hand von kalligrafischen Vorlagen hatten die bis zu zwölf Teilnehmer am Tisch die Möglichkeit, unter Anleitung die vorgegebenen Schriftformen nachzubilden.