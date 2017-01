Tennenbronn Benefizkonzert für Haiti: Familie Schaller hilft Wirbelsturmopfern

Auf Haiti arbeitet Familie Schaller seit 18 Jahren als Missionare und Entwicklungshelfer. Haiti ist eines der ärmsten Länder der Welt. Der Inselstaat wurde im September 2016 durch Wirbelsturm Matthew verwüstet. Jetzt sollen Spenden aus Tennenbronn den Menschen bei Wiederaufbau helfen.

Port-a-Piment, der Wohnort vom Familie Schaller, glich einem Trümmerfeld. Ihr Haus ist bis heute unbewohnbar. Deshalb will die evangelische Kirchengemeinde Tennenbronn mit einem Benefizkonzert am Freitag, 6. Januar, 17 Uhr, dazu beitragen, die Not der Bevölkerung zu lindern. Dazu konnten die Musikgruppen des Trachtenvereins St. Georgen und die Grießhaber-Family gewonnen werden.

Die heimeligen Klänge von Hackbrett, Zither und Kontrabass der Stubenmusik des Trachtenvereins St. Georgen versetzen zurück in eine weniger hektische Zeit. Die Glockengruppe wird mit ihren Instrumente, die Kuhglocken, für die lauteren Töne sorgen und die Grießhaber-Family wird mit ihrer beschwingten Musik das Konzert abrunden. Geplant ist ein bunter Melodienstrauß von Volksmusik über Gospels bis zu jazzigen Stücken.

Das Missionsprojekt der Familie Schaller auf Haiti hat im Mai 1998 begonnen. Damals reisten Reinhard und Ulrike Schaller über Christlichen Fachkräfte International nach Port-à-Piment in den unwegsamen Südwesten Haitis. Dort gab es damals weder Fernsehen noch Telefon oder ein funktionierendes Stromnetz oder eine Wasserversorgung. Internet gibt es dort seit 2008, Straßen und Brücken seit 2010.

Über viele Jahre leitete Reinhard Schaller eine Berufsschule. Als Hilfe zur Selbsthilfe bildete er unzählige Maurer aus. Mit seiner Anleitung schafften sie es, mit sehr einfachen Werkzeugen wie Kelle, Eimer und Wasserwaage sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Ulrike Schaller ist eine Cousine der Mutter von Ulrich Grießhaber, dem Vorsitzenden des Musikvereins Harmonie in Tennenbronn. Sie engagierte sich in der Gemeindearbeit. Nach dem verheerenden Erdbeben 2010 hat sie im Krankenhaus in Port-à-Piment eine kleine Physiotherapieabteilung eingerichtet. 2011 wechselte das Ehepaar zur Vereinigten Deutschen Missionshilfe.

Der Eintritt ist frei. Die evangelische Kirchengemeinde will Spenden an die Familie Schaller weiterleiten, damit die Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Bankverbindung: VDM Volksbank Syke, Bic: GENODEF1SR, Iban: DE 3329 1676 2400 1257 7600, Vermerk: Schaller Nr. Ac270000