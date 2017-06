Tennenbronn Bald gibt's im Kurpark Spaß mit Spiele-Golf

Der alte Minigolfplatz in Tennenbronn wird schon in wenigen Wochen durch eine moderne Anlage ersetzt sein. Auch der Kiosk wird renoviert.

Tennenbronn (him) Da kommt Freude auf. Die in die Jahre gekommene Minigolfanlage im Tennenbronner Kurpark wird in wenigen Wochen in eine zeitgemäße Spiele-Golf-Anlage umgebaut sein. Auch den Kiosk lässt die Stadt renovieren.

Der Leiter der Abteilung Tiefbau, Klaus Dezember, gab im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) bekannt, dass mit dem künftigen Pächter der Pachtvertrag geschlossen sei. "Der Kiosk ist ausgeräumt. Der Bauhof baut die alte Minigolfanlage ab." Die Firma, die das neue Spiele-Golf liefere, werde ab dem 3. Juli die neuen Bahnen einbauen. Das werde drei bis vier Wochen dauern, so Dezember. Die Lieferung der neuen Kücheneinrichtung dauere etwas länger, sodass der Kioskbetrieb erst Ende August richtig anlaufen könne. Im März hatte der Ausschuss das Konzept für die Kurparkumgestaltung beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt knapp 150 000 Euro.