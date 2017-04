Tennenbronn Alle 3,89 Tage ein Wiedersehen: Bei Frohsinn-Musikern kommt keine Langeweile auf

Musikverein blickt auf erfolgreiches Vereinsjahr. Der Vorsitzende rechnet vor, wie oft die Mitglieder sich im abgelaufenen Jahr theoretisch sehen konnten.

Beim Musikverein Frohsinn läuft es derzeit rund. Vorsitzender Markus Blessing sprach davon, dass das Vorstandsteam die Herausforderungen des Amtes geschafft hat. Inzwischen wurde das Organigramm personell und strukturell etwas angepasst, so Blessing. Die Stimmung im Verein sei gut und es mache Spaß, wenn man sieht, wie Jung und Alt es miteinander können. Im zurückliegenden Jahr wurden vier teils zweitägige Veranstaltungen bestritten. Dazu zählen 14 externe Auftritte und sechs weitere Termine, zu denen auch der gemeinsame Ausflug zählt. Jedenfalls hat der Musikverein Frohsinn keinen Grund, sich über zu wenige Aktivitäten zu beklagen. Nach der Berechnung des Vorsitzenden hatten die Musiker die Möglichkeit, sich alle 3,89 Tage im vergangenen Jahr zu sehen.

Das Dorffest anlässlich der zehnten Wiederkehr des Zusammenschlusses mit Schramberg hatte zwar ein großes musikalisches Programm an beiden Tagen mitgebracht, doch der Erfolg war Entschädigung für die auf sich genommenen Strapazen, so Markus Blessing. Drei Tage dauerte der Ausflug in die Region Limburg. Hauptsächlicher Organisator der Reise war Ekkehard Kaltenbacher. Nicht nur vom Vorsitzenden, sondern auch von den Beteiligten erhielt Kaltenbacher hierfür ein Lob ausgesprochen. Der Kilbisonntag im Oktober mit dem "Kilbi-Stadl" war mehr oder weniger "ein Experiment" das durchaus eine Fortsetzung erleben kann, sagt Markus Blessing. Dank des Umbaus im Feuerwehrgerätehaus ist der Schlagzeugraum erneut umgezogen. Dazu haben etliche Musikerinnen und Musiker beigetragen.

Timo Roth gab letztmals den Bericht für die Bläserjugend und den Hauptverein. Mit der Schulfasnet begann das musikalische Jahr der Nachwuchsmusiker. Es folgte der Besuch im Hallenbad "Badschnass" in Schramberg-Sulgen, wie ein Auftritt im Europapark Rust mit anschließendem Aufenthalt. Die Bläserjugend hatte weitere Termine, wobei der Dobelhock vor Urlaubsbeginn nicht ganz unbedeutend ist. Die Beteiligung am Kinderferienprogramm war ebenfalls eine gelungene Bereicherung am Ferienprogramm. Mit dem Auftritt am Jahreskonzert unter der Leitung von Andreas Nagel schloss das Jahr ab. An der Fußball-Dorfmeisterschaft beteiligten sich die Frohsinn-Musiker und der Hock der Hauptkapelle im Dobel blieb nicht unerwähnt.

Ein minimales Plus in der Kasse der Bläserjugend und von etwas mehr Ausgaben in der Hauptvereinskasse berichtete Andreas Fleig. Heinrich Fleig und Stefan Broghammer prüften die Zahlenwerke.

Von einem vielseitigen Jahr berichtigte Dirigent Thomas Michelfeit. So erwähnte er die beiden Akzente Konzerte. "In Schramberg konnten wir eine besondere Duftmarke setzen", so Michelfeit. "Musikalisch sind wir auf einem guten Niveau unterwegs. Für ihn sei es wichtig zu spüren, mit wie viel Engagement die Musiker dabei sind. Michelfeit lobte die gute Jugendarbeit.

Jugenddirigent Andreas Nagel wird ab September nicht mehr vor Ort sein. Doch "wir werden bis dahin noch schöne Gigs hinlegen, das weiß ich", sagt Nagel. Auch Johannes Moosmann von der Bläserjugend hört auf und berichtete letztmals.

Die Entastung erfolgte durch den stellvertretenden Ortsvorsteher Robert Hermann. Nach der Neuwahl setzt sich der Vorstand des Musikvereins wie folgt zusammen: Markus Blessing bleibt der Vorsitzende, seine Stellvertreterin ist Marlene Weisser. Annette Broghammer übernimmt das Amt der Schriftführerin. Zum stellvertretenden Schriftführer wurde Siegfried Broghammer gewählt. Kassierer bleibt Andreas Fleig, dessen Stellvertreter ist Sebastian Moosmann. Judith Kaltenbacher vertritt die Jugend des Vereins und für die Pressearbeit wird Serafina Iantorno tätig.

Ehrungen

Seit 25 Jahren ist Helmut Haas passives Mitglied. Er wurde zum passiven Ehrenmitglied ernannt. Karin Fleig, seit 25 Jahren aktive Musikerin, wurde zum aktiven Ehrenmitglied ernannt. Dazu wurde sie mit der Silbernen Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände ausgezeichnet. Ekkehard Kaltenbacher und Stefan Haas sind zu aktiven Beisitzern gewählt. Passive Beisitzer sind Barbara Baldauf und Alois Fleig. (wm)