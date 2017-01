Tennenbronn Abteilung Tennenbronn befördert einen ganzen Schwung Feuerwehrleute

Die Feuerwehrabteilung Tennenbronn hat an der Hauptversammlung den stellvertretenden Teilortskommandanten Alexander Moosmann im Amt mit überwältigender Mehrheit bestätigt. Außerdem gibt es zahlreiche Ehrungen und Beförderungen.

Nun fehlt nur noch der Beschluss des Gemeinderats der Talstadt Schramberg, um das Wahlergebnis zu bestätigen. Stadtbrandmeister Werner Storz ist zuversichtlich, dass niemand Einspruch gegen die Wahl einlegen wird. Die vor der Wahl anstehende Entlastung nahm Klaus Köser vor. „Die Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Rettungswesens sowie des Sicherheitskonzeptes unserer Stadt“, sagte er.

Altersobmann Lothar Muhr berichtete von 18 Alterskameraden, deren Durchschnittsalter 78 Jahre betrage. Insgesamt fanden 18 Veranstaltungen statt. Unter anderem waren der Bodensee und das Markgräflerland Ziel der Aktivitäten. Erstmals zur Hauptversammlung sind die Alterskameraden in der neuen Ausgehuniform gekommen. Vorausschauend gab Lothar Muhr bekannt, dass am 21. Januar das Grohe Museum in Schiltach besichtigt werde.

Positive Momente überwiegen

Auch wenn Abteilungskommandant Emanuel Reuss von Höhen und Tiefen des zurückliegenden Jahres sprach, überwogen positive Momente das Geschehen der Tennenbronner Wehr. Der Umbau des Gerätehauses habe sich definitiv gelohnt. Allein der neu geschaffene Küchenbereich ist eine große Bereicherung. Alexander Maurer kocht dort nach jeder Probe eine Mahlzeit.

Maurer ist auch Jugendleiter der Wehr. In dieser Eigenschaft berichtete er vom Besuch des Hallenbades in Schramberg-Sulgen, von der Teilnahme an Wettbewerben und den erforderlichen Ausbildungseinheiten, die zu den Aufgaben der Feuerwehr gehören.

Bei 15 Beförderungen, so viele wie schon länger nicht mehr, wurden die Kameraden nacheinander aufgerufen. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Alexander Maurer, Sven Moosmann, Hellmuth Haberstroh, Felix Malysek und Julian Günter befördert. Hauptfeuerwehrmänner wurden Michael Bader, Florian Kühn, Tobias Maurer, Tobias Seiler, Thomas Pfaff, Armin Kieninger und Martin Kopp. Jochen Breithaupt und David Moosmann sind die neuen Löschmeister und Oberlöschmeister wurden Philipp Weisser und Jörg Breithaupt.

Stadtbrandmeister Werner Storz lobte die sehr gute und kritische Führung in Tennenbronn. Den Gerätehausumbau betrachtete Kopp im Nachklang. Vor allem die funktionalen Räume erlauben eine vernünftige Arbeitsweise. Der digitale Funk sei aber erst 2018/19 zu erwarten. Alle Abteilungskommandanten erhalten rote Schutzhelme. „Nur meiner bleibt gelb“, sagte Storz.

Feuerwehrabteilung

Seit der Eingemeindung Tennenbronns nach Schramberg ist die Selbstständigkeit der Feuerwehr Tennenbronn aufgehoben. In den vergangenen zehn Jahren wurde die Tennenbronner Wehr auf neuestem Stand gehalten und mit dem Umbau des Gerätehauses wurde ein neuer Abschnitt eingeleitet. Das Teilortkommando wird von Stadtbrandmeister Werner Storz als funktionell bezeichnet. (wm)