Tennenbronn Ab 18. April fallen die ersten Bäume

An der Landesstraße 175 bei Tennenbronn sind Verkehrssicherungsmaßnahmen notwendig. Längere Sperrungen sind notwendig

Tennenbronn (wm) An der Landesstraße 175 stehen vom 18. April bis voraussichtlich 5. Mai Verkehrssicherungsarbeiten an. Oberhalb des Gasthauses "Schützen" bis zur Kreisgrenze Richtung Langenschiltach werden am Hang verkehrsgefährdende Bäume gefällt. Aus praktischem Grund wurde der Zeitraum während der Osterferien gewählt. Hier fahren zumindest die Schulbusse nicht. Die Busunternehmen werden über die Maßnahme unterrichtet.

Begonnen wird am Abschnitt oberhalb der Einmündung Richtung Schwarzenbach-Benzebene Richtung Firma Schneider. Das voraussichtliche Ende der Holzfällarbeiten an der 500 Meter langen Strecke wird am 21. April sein. Die zweite Maßnahme beginnt am 24. April in Richtung Dorf. Der Verkehr wird im Wechselverkehr durch Lichtzeichenanlagen reguliert. Die Wartezeit kann bis zu 15 Minuten betragen, wie Kreisoberstraßenmeister Heiko Hils aus Schramberg ankündigt. Die Autofahrer werden deswegen um Geduld und Verständnis gebeten.

Die Zufahrten Richtung Schwarzenbach-Benzebene und in die Scheidersiedlung werden nicht durch die Lichtzeichenanlagen eingeschränkt. Die Ampel ist 24 Stunden in Betrieb. Die jeweils bergseitige Spur ist für den Verkehr gesperrt. Während der Holzfällung stehen an beiden Lichtzeichen Mitarbeiter, um über Funk beide Straßenabschnitte zu sperren. Das Holz wird mit einem Vollernter verarbeitet und mit einem Rückeschlepper zum Langholzlager gefahren. Die Abfuhr erfolgt ständig.

Der zweite Abschnitt der Holzfällaktion ist 800 Meter lang, weswegen hierfür etwas mehr Zeit notwendig ist. Vorausgesetzt die Witterungsverhältnisse lassen es zu, sollte der angekündigte Zeitrahmen ausreichen, sind sich Hils und Forstrevierleiter Jürgen Obergfell sicher. Bereits im vergangenen Spätjahr haben beide die Kreis-, Landes- und Bundesstraßen in den jeweiligen Gemarkungen abgefahren und ein Befahrungsprotokoll erstellt. Entsprechend dem Protokoll wurde die Baumfällmaßnahme eingeleitet. Der Waldtrauf wird dabei um eine knappe Baumlänge nach hinten verlegt.