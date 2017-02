St. Georgen Zwei Wohnungseinbrüche in der Türkeistraße: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Zwei Wohnungseinbrüche in der Türkeistraße: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Obwohl der Einbrecher bereits bei seinem ersten Versuch bemerkt wurde, brach er in zwei weitere Wohnungen ein und versuchte es bei einer vierten Wohnung

St. Georgen – Zu zwei Wohnungseinbrüchen ist es am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr in der Türkeistraße gekommen. Laut Polizei betrat ein bisher unbekannter männlicher Täter den Wohnblock und hebelte eine Wohnungstür auf. Der anwesende Bewohner bemerkte den Aufbruch der Tür und der Einbrecher gab vor, jemanden zu suchen. Daraufhin brach er in zwei weitere Wohnungen ein und versuchte es bei einer vierten Wohnung. Über Diebesgut ist der Polizei bisher nichts bekannt. Laut des 57-jährigen Bewohners war der männliche Täter etwa 40 Jahre alt, ungefähr 178 Zentimeter groß, stämmig, hatte grau-braune Haare, trug eine Jogginghose und einen blauen Pullover und war polnischer Herkunft. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter 07724 9495-0 entgegen.