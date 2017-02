St. Georgen Zwei Jungs, ein Lied und drei Bands

Der Musikalische Ohrwurm läuft am 26. Februar mit St. Georgener Beteiligung.

Ein St. Georgener mischt erfolgreich mit bei der Fasnet am Bodensee: Reiner Jäckle ist die Schwarzwälder Hälfte des Duos "Die Jungs vom Bodensee" und mit seinem Kompagnon Alex Tylla dieser Tage mächtig unterwegs vor den Objektiven der Fernsehkameras des SWR. Am Freitag, 17. Februar, spielt das Duo live in der Sendung "Kaffee oder Tee", die von 16 bis 18 Uhr im Dritten läuft. Am Sonntag 26. Februar nehmen DJVB am Wettbewerb Närrischer Ohrwurm in der Singener Stadthalle teil. Dieses Spektakel wird von 16 bis 18 Uhr live übertragen.

Jäckle ging zum Studieren an den Bodensee. Das ist schon mehr als 20 Jahre her. Seither lebt und arbeitet er in dieser Region. Seine musikalischen Grundlagen hat der Sohn des Weißloch-Heimwarts Herbert Jäckle schon früh in der Bergstadt gepflegt. "Ich habe im katholischen Jugendchor gesungen, aber vor allem im Schulchor des Gymnasiums." Dem hat er zehn Jahre angehört. Und das nicht etwa, weil eine Ehrenrunde die Schullaufbahn verlängert hätte. "Nein, ich habe noch während des Zivildienstes dort gesungen", lacht der Musiker.

Mit ihren fröhlichen Liedern haben sich Jäckle und Tylla im Südwesten eine große Fangemeinde erspielt und wichtige Kontakte geknüpft. Die braucht es nun für die beiden TV-Vorhaben. Denn die Jungs präsentieren zwar bei beiden Auftritten mit "Schöne Zeit" den Titelsong ihres aktuellen Albums in einer fastnachtlichen Verkleidung, doch Studio und Halle erfordern aus Platzgründen ganz unterschiedliche musikalische Begleitungen.

Unterm Jahr steht das Duo auf der Bühne und singt Halbplayback. Die Musik kommt vom Band und gesungen wird live. Für den Närrischen Ohrwurm bedarf es einer Live-Begleitung. Die Suche war indes recht einfach. Mit der zwölfköpfigen Band Just4Fun aus Friedrichshafen haben die DJVB schon so manchen Bürgerball in der Zeppelinstadt bestritten. Schwieriger war die maximal vierköpfige Studiobesetzung in Baden-Baden. Hier half der Zufall. Denn der Musiker Stefan "Muck" Schädler spielt sowohl bei Just4Fun als auch in dem kleineren Ensemble Fly, das nun der Schönen Zeit einen rockigen Anspruch verleiht.