Sankt Georgen Zwei Damen für die Volkshochschule

Bianca Staiger führt an drei Vormittagen die Geschäftsstelle. Leiterin wünscht bessere Anmeldedisziplin.

St. Georgen (wur) Bianca Staiger ist zwar ein neues Gesicht in VHS-Büro, doch im Rathaus bestens bekannt. Seit April arbeitet sie als Nachfolgerin von Viktoria Wehrle in der Geschäftsstelle der Volkshochschule. Von Montag bis Mittwoch ist sie vormittags die Ansprechpartnerin für Anliegen jeglicher Art. Anfragen, Änderungen, Reklamationen, Absagen oder Verschiebungen gehen über ihren Tisch. Kunden holen sich um Teilnahmebescheinigungen oder melden sich an. Zudem hält sie den Kontakt zu Dozenten und kümmert sich darum, dass die Teilnehmerlisten stimmen und der Kursgebühreneinzug funktioniert. Tagesgeschäft eben und eine gute Entlastung für Roswita Maier-Gruseck, die sich stattdessen um Konzeptionelles kümmern kann. „Macht richtig Spaß“, sagt sie und weiß zu schätzen, zu einem idealen Zeitpunkt eingestiegen zu sein. Das Semester läuft schon seit März. Also wenig Publikumsverkehr, Zeit fürs Einfinden.

Natürlich kennen sich die beiden Damen von der VHS schon lange. Im Rathaus begegnete man sich häufig. „Ich bin ja auch schon seit 1998 hier“, sagt Rowitha Gruseck-Maier und wertet die ersten Wochen mit der neuen Kollegin positiv. Das neue VHS-Programm werde in der letzten Sommerferienwoche vorliegen, kündigt die VHS-Leiterin an und wirbt schon jetzt für eine bessere Anmeldedisziplin.

Denn Teilnehmer, die sich „auf den letzten Drücker“ anmelden, bereiten ihr Kummer. Das sei mitunter folgenreich, wenn VHS-Veranstaltungen einer Mindest-Teilnehmerzahl von fünf Personen unterliegen. „Erst unlängst hatten sie so einen Fall. Der Vortrag war abgesagt und abends fanden sich zwei Leute ohne Anmeldung am Veranstaltungsort ein.“ Absagen müssen mit Rücksicht auf die Dozenten rechtzeitig und eben nicht „auf den letzten Drücker“ erfolgen. Sie sind nicht nur für den Dozenten ärgerlich, weil er kein Ausfallhonorar erhält. Weitere Folgen drohen. „Natürlich gehen die Dozenten dann skeptischer mit unseren Anfragen um, wenn sie schon Absagen erhalten haben.“ Dabei, so Gruseck-Maier, sei eine Kursanmeldung für Teilnehmer tatsächlich risikolos. „Man kann sich nämlich noch eine Woche vor der der Veranstaltung kostenlos abmelden“, sagt sie verständnisvoll lächelnd.

Rathaus-Vita

Nächstes Jahr wird es 25 Jahre her sein, dass Bianca Staiger ihre Lehre im Rathaus St. Georgen begann. 1996 trat sie eine Stelle im Grundbuchamt/ Standesamt an, wechselte 1998 ins Vorzimmer von Bürgermeister Wolfgang Schergel, begleitetet 2008 noch den Start mit Bürgermeister Michael Rieger mit und ging dann in die Familienzeit. Seit 2012 ist sie vier Vormittage im Meldeamt beschäftigt. Die Stelle war für elf Stunden pro Woche ausgeschrieben, Staiger hat sich dafür interessiert. Nur ihre Arbeitszeiten wollte sie dafür nicht reduzieren. Des Rätsels Lösung: Sie stockte auf: drei Vormittage bei der VHS und zwei im Meldeamt. (wur)