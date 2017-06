St. Georgen Zu wenig Wasser im Klosterweiher: Ein Meter fehlt zur Eröffnung

Die Sanierung der Stützmauer ist abgeschlossen, die Liegewiese ist gemäht, die Spielgeräte sind im Nichtschwimmerbecken platziert. Fehlen eigentlich nur noch die Badegäste am Klosterweiher. Doch die werden auch dieses Wochenende nicht das Freibad bevölkern. Es liegt am Wasserstand.

"Es fehlt noch ein Meter", sagte am Freitag Melanie Reinl, die bei der Stadt für den Klosterweiher und das Hallenbad zuständig ist. Das lässt sich vor Ort beobachten. Im Nichtschwimmerbereich ist der Boden bedeckt, an der Mauer beträgt der Wasserstand gerade ein paar Zentimeter. Beim Eröffnungstermin ist man von der Natur abhängig, konkret vom Zulauf der Brigach. Regenfälle helfen. "Die Regengüsse vom Donnerstag haben den Seepegel gerade um 30 Zentimeter angehoben". Also warten. Eine Situation, die der Verwaltung auch nicht behagt. "Wir schauen fast stündlich", weiß Melanie Reinl, wie viele Menschen sehnsüchtig auf die St. Georgener Badesaison warten.