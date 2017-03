St. Georgen Zu teuer: Wasserleitung nicht für alle

Statt einer Glasfaserleitung für schnelles Internet möchte ein Bewohner des Bruderhauswegs lieber an das städtische Wassernetz angeschlossen werden. Stadtbaumeister Wacker muss diesem Anliegen eine Absage erteilen.

Stadtrat Hans-Jörg Staiger (SPD) möchte einen Bürger in einem Gespräch vom geplanten Glasfaserausbau überzeugen, als dieser ganz andere Sorgen schildert. "Der Bürger aus dem Bruderhausweg sagte mir, dass es ihm viel wichtiger wäre, an das städtische Wassernetz angeschlossen zu werden", sagte Staiger im Technischen Ausschuss. Einige Haushalte der Stadt greifen auf eigene Wasserquellen zurück und versorgen sich selbst mit Brunnen und Quellen, die auf Niederschlag angewiesen sind. Durch einen trockenen Winter und weniger Regen wird das zunehmend problematischer.

Stadtrat Georg Wentz (FDP) berichtete von Bürger auf der Sommerau, die ein ähnliches Problem haben, woraufhin Stadtbaumeister Reinhard Wacker auf eine Prüfung der Situation vor mehreren Jahren hinwies. "Damals hat sich ebenfalls ein Bürger auf der Sommerau beschwert und den Wunsch geäußert, an das Wassernetz angeschlossen zu werden", sagte Wacker. Zwar liege eine Leitung der Bodenseewasserversorgung in diesem Bereich, allerdings müssten dort mehrere Übergabestationen errichtet werden, um das Wassernetz in die Haushalte zu bringen. Damals habe die Prüfung eine Aufwandssumme von umgerechnet 200 000 Euro betragen, berichtete Wacker. Da nicht mal alle Bürger in dem Bereich an die Wasserversorgung angeschlossen werden wollten, sei das keine Option gewesen.

Im Zuge der Glasfaserverlegung ist ein Anschluss der außenliegenden Höfe keine Option. "Da würden wir zwar die Kosten für den Graben einsparen, aber alle anderen Probleme bleiben bestehen", so Wacker.

Für die außenliegenden Höfe und Häuser müsste eine sogenannte Stichleitung gelegt werden. "Da haben wir dann eine kilometerlange Leitung, die am Haus endet und nicht weiter verläuft", erklärt Wacker. Da die Leitung nur selten genutzt werde, nämlich nur dann, wenn die Eigenwasserversorgung knapp wird, entstehen hygienische Probleme, indem sich Keime in der Leitung bilden, die das Wasser verunreinigen. Selbst wenn alle außenliegenden Haushalte an das Wassernetz angeschlossen werden wollen, könne das finanziell und technisch nicht umgesetzt werden. "Es wird keine Lösung geben, dass jeder Hof mit unserem Wasser versorgt wird. Das sind zu hohe Kosten", sagt Wacker, der zudem auf die typographische Besonderheit der Stadt hinweist. Durch die vielen Höhenmeter, die durch drei verschiedene Druckzonen verlaufen, müssten mehrere Durckerhöhungs- oder Druckverminderungsanlagen installiert werden, was ebenfalls hohe Kosten bedeuten würde.

"Wenn es weiterhin in Folge solche Winter gibt, wird das Problem immer wieder aufkommen, aber die Kosten können wir einfach nicht tragen", sagte der Stadtbaumeister. Das befürchtete auch Ernst Laufer (CDU): "Wenn es dieses Jahr wieder so wird, bekommen wir ein großes Problem", sagte der Stockburger Ortsvorsteher.