St. Georgen Zimmerer-Azubi Micha Lehmann: Frische Luft und viel Wissen über Holz

Ausbildungsserie: Micha Lehmann wird bei Lehmann Holzbau in Langenschiltach zum Zimmerer ausgebildet.

St. Georgen (dod) Eine der besten Seiten der Ausbildung von Micha Lehmann wird für ihn manchmal auch zur ungemütlichsten Eigenschaft: „Als Zimmerer ist man oft an der frischen Luft, bei gutem Wetter macht das richtig Spaß, wenn es nur regnet, kann es aber natürlich auch mal zäh werden“, sagt der 20-Jährige mit einem Lächeln. Lehmann absolviert bei Holzbau Lehmann aus Langenschiltach seine Ausbildung.

An diesem Tag verkleidet er gerade einen Schopf mit Holz, den er und seine Kollegen zuvor komplett neu errichtet haben. „Manchmal bauen wir aber zum Beispiel auch neue Dachkonstruktionen“, berichtet er. Viele verschiedene Aufgaben mit dem Werkstoff Holz sind sein Alltag. „Aber man muss jetzt noch nicht der absolute Experte in Sachen Holz sein, wenn man beginnt, genau das lernt man ja in der Ausbildung“, erklärt Lehmann. In der Berufsschule und im Betrieb lernt er nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch ganz grundlegendes Handwerkszeug: „Zum Beispiel, wie man gerade sägt oder sauber mit dem Stämmeisen arbeitet.“ Ein Interesse an Holz sollte man als angehender Zimmerer aber schon mitbringen, „rechnen sollte man auch gut können und auf dem Dach ziemlich schwindelfrei und vor allem nicht faul sein“, sagt Lehmann schmunzelnd. Nach seinem Realschulabschluss probierte er zunächst einige Berufe mit Praktika aus, das Zimmererhandwerk überzeugte ihn letztlich am meisten.

Drei Jahre dauert die Ausbildung. „Danach hat man viele Möglichkeiten, natürlich den Meister oder Techniker, aber auch in Richtung Statiker oder Architekt kann man weitergehen, es steht einem eigentlich alles im Baugewerbe offen“, so Lehmann, der selbst aber erst einmal als Geselle arbeiten will.

Ausbildungsmesse

Die St. Georgener Berufs- und Ausbildungsmesse findet am 23. Juni von 9 bis 17 Uhr statt. Davor stellt der SÜDKURIER in einer kleinen Serie Azubis der teilnehmenden Betriebe vor. (dod)