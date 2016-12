St. Georgen Wortakrobat und Musiker begeistern Publikum

Olaf Jungmann und Paddy Tinsley treten im Antikhof im Peterzeller Brunnendobel auf.

St. Georgen (lis) Dem ganzen Weihnachtstrubel etwas entfliehen konnte man am zweiten Weihnachtsfeiertag im Brunnendobel in Peterzell. Auf der Bühne in der gemütlichen Scheune des Antikhofs begeistern der Villinger Schauspieler und Wortkünstler Olaf Jungmann und der Singer und Songwriter Paddy Tinsley das Publikum. Bei Glühwein, Eintopf und Würstchen sorgten sie für einen unterhaltsamen Abend.

Olaf Jungmann brachte das Publikum mit einer etwas anderen Version der Weihnachtsgeschichte zum Schmunzeln. Das Jesulein war darin weder über seinen Namen noch über den sonstigen Gang der Dinge begeistert. Ein gelungener Mix aus Prosa, Gedichten und kleinen Liedern, meist lustig, aber auch mal gruselig machte den Abend kurzweilig. Besonders gut kamen seine humorvolle Umsetzung von "Rotkäppchen" in Jugendsprache und der Krieg zwischen dem Weihnachtsmann und dem Christkindchen beim Publikum an. Bekannt ist der Schauspieler Olaf Jungmann vom Rollmops-Theater in Villingen.

Mit Irish Folk und seinem irischen Akzent verzauberte Paddy Tinsley die Besucher. Der in Freiburg lebende Ire tritt sonst meistens als Straßenmusiker in den Innenstädten der Region auf. Er präsentierte eine Mischung aus eigenen Kompositionen und bekannten Liedern und brachte das Publikum damit am Ende sogar zum Tanzen.

Reinhard Schlau vom Antikhof ist zufrieden mit der Veranstaltung. "Es ist fast kein Stuhl mehr frei", freut er sich. Die Veranstaltungen im Antikhof hätten inzwischen schon eine Eigendynamik entwickelt und immer wieder kämen Künstler auf ihn zu. "Das ist eine sehr tolle Veranstaltung", findet Sascha Mierwald aus Stuttgart, der Weihnachten im Schwarzwald verbringt.

Stefan Plaaß aus St. Georgen war schon öfter auf dem Antikhof. "Ich finde den Humor und die irische Musik super", meint er. Miriam Huschenbeth ist aus Königsfeld zum Antikhof gelaufen, weil sie den Sänger Tinsley schon kannte. Ihr gefällt die geheimnisvolle Atmosphäre in der Scheune.