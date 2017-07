St. Georgen Workshop in St. Georgen zeigt: Virtualität führt zum Glücksgefühl

Im Technologiezentrum vermitteln Experten die neuesten Trends der Industrie. Ganz vorne mit dabei: Virtual Reality.

Bei der Firma Imzimity im Technologiezentrum St. Georgen herrschte Hochbetrieb auf den Fluren und Tagungsstätten. Der Grund: vorbereitende Information zu künftigen Workshops im Bereich Virtual Reality, also scheinbarer Wirklichkeit. Die Teilnehmer kommen aus technisch interessierten Firmen, die mehr über die Zukunftsfähigkeit dieser Technologie erfahren wollen.

Von Moderator Armin Frank war zu hören, dass Hirnforscher festgestellt haben, dass das Gehirn große Mengen speichern und auch bis zu 60 Prozent innerhalb 20 Stunden abrufen kann. Doch sind die Informationen mit Erlebnissen verbunden, steigt die Erinnerungsfähigkeit auf 90 Prozent.

Angela Imdahl stimmte die Besucher darauf ein, etwas über die Positionierung im Kopf der Empfänger zu erfahren. Dazu sei ein zwingendes Glücksgefühl nötig. Dann kann das Thema einen Nutzen erbringen und zum eigenen Vorteil am Markt gegenüber anderen Anbietern werden. Jeder Mensch sollte sich eigene Glücksgefühle schaffen, um den Prozess umsetzen zu können.

Martin Zimmermann von Imzimity bot den Teilnehmern die Möglichkeit selbst zu erleben, was in den Workshops geboten wird. So führte er einen Image-Werbefilm vor, der in China Interessenten mehrere Monate in 3D-Qualität vermittelte, wo sich das Wirtschaftsland Baden-Württemberg auf dem Globus befindet. Damit verbunden war der Einstieg in den Markt der virtuellen Welt.

Selbst an Gymnasien, wie in St. Georgen, oder an der Feintechnikschule in Schwenningen, die der Industriellen Lernfabrik 4.0 gleichzusetzen ist, werden der virtuelle Klassenraum oder virtuelle Maschinen zum Alltäglichen. Vor allem die Industrie profitiert, denn zumindest eine Firma aus dem Kundenkreis von Izimity schafft es, auf der Industriemesse in Hannover mit virtuellen Maschinen im Gepäck anzureisen. Dort am Stand war das Interesse überaus groß, mehr von der Technologie zu erfahren, bei der der Betrachter sich auch mal inmitten der Maschine oder einem Auto befinden kann. Die Autoindustrie nutze die enormen finanziellen Vorteile der Technik, so Zimmermann.