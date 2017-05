St. Georgen Wohnungseinbruch im Haldenweg

Im St. Georgener Haldenweg sind am Mittwoch Einbrecher in eine Wohnung im Haldenweg eingedrungen.

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, in der Zeit zwischen 6.30 und 16 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Haldenweg eingebrochen. Die Eindringlinge knackten das Türschloss und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Die Einbrecher durchstöberten sämtliche Schränke und suchten mit einer Beute von rund 600 Euro Bargeld anschließend das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 07 41/47 70) entgegen.