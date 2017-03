Das Werkmuseum bei J.G.Weisser ist das Herzstück von Pensionär Willi Heldt. Von der Idee über die Umsetzung bis hin zur Pflege des Museums ist der Rentner die treibende Kraft.

Willi Heldt ist bereits seit 13 Jahren in Rente und trotzdem findet er regelmäßig den Weg zu seiner ehemaligen Firma J.G. Weisser. Er ist Museumsdirektor des Werkmuseums und pflegt mit großer Leidenschaft und Sorgfalt das Firmenarchiv. Heldt zog im Jahre 1964 von Ostpreußen nach St. Georgen. Im selben Jahr begann er, in der Firma zu arbeiten. Die ersten acht Jahre war er in der Konstruktion tätig, 1972 übernahm er berufsbegleitend die Organisationsstelle, bevor er 2004 in Rente ging. „Über 50 Jahre lang war ich fast täglich in der Firma. Dementsprechend habe ich die Firmengeschichte ein Stück weit mitverfolgt und auch viel mitgestaltet“, so Heldt über seine Zeit in der Firma. Einige Jahre pflegt er nun schon das Firmenarchiv und ist verantwortlich für das Museum und die Rentnerbetreuung. 2004 begann er für das 150-jährige Firmenjubiläum im Jahr 2006 ein Firmenmuseum zu planen. 2005 begann dann die Umsetzung des Museums.

Bereits anlässlich des 125-jährigen Jubiläums im Jahre 1981 wurde ein vorübergehendes Museum eingerichtet, mit der Zeit verschwanden jedoch alle zusammengetragenen Museumsgegenstände an verschiedene Orte in der Firma. Mittlerweile stehen sie wieder im Werkmuseum. Dieses solle ein Stück Vergangenheit sowie verflossenes Arbeitsleben erhalten. „Natürlich war es sehr viel Arbeit, teilweise arbeiteten wir sogar nachts. Trotzdem hat es aber auch großen Spaß gemacht“, sagt der 77-Jährige.

Das Werkmuseum befindet sich in der früheren Schreinerei und enthält über 600 Ausstellungsgegenstände. Darunter sind unter anderem Maschinen von 1830 bis 1957, Werkzeuge, Urkunden sowie alte Dokumente und Bilder. Das Museum eröffnete erstmals anlässlich des 150-jährigen Jubiläums am 14. Oktober 2006. „Herr Heldt ist die ideale Person für einen Museumsdirektor. Er ist sozusagen die Seele des Museums. Ohne ihn gäbe es überhaupt kein Museum. Es ist sein Werk“, erklärte Helmut Weisser, ehemaliger Geschäftsführer der Firma J.G. Weisser. Bewundernswert ist der von Heldt selbst zusammengestellte Überblick der Firmengeschichte in Form einer Tabelle. Darin listet er in jeweils Zehn-Jahres-Abschnitten unter anderem die Firmenleitung, Geschäftsführer, besondere Ereignisse, Gebäude und Anlagen sowie die Anzahl der Mitarbeiter auf. Die Tabelle fertigte der Pensionär im vergangenen Jahr für das 160-jährige Bestehen der Firma an.

Derzeit ist Heldt damit beschäftigt, das Buch zum Werkmuseum, welches 2009 erschien, zu überarbeiten und zu ergänzen. Im Laufe der Jahre seien Dokumente aufgetaucht, die ergänzt werden müssten, ebenso wie Informationen zu Maschinen. „Das überarbeitete Buch erscheint in diesem Jahr. Wenn ich mir etwas vornehme, dann ziehe ich es auch durch“, so Heldt optimistisch.

Wenn Heldt sich nicht gerade mit der Firmengeschichte J.G. Weissers beschäftigt, ist er oft in der Natur anzutreffen. Jeden zweiten Tag macht er Nordic Walking oder ein Fitnesstraining. Außerdem ist Heldt leidenschaftlicher Kraftsportler. „Körperliche Fitness gehört auch dazu, vor allem, weil man so auch geistig fit bleibt“, erklärt der Sportler.

Zur Person

Willi Heldt wurde am 27. August 1939 in Ostpreußen geboren. 1964 kam er nach St. Georgen. Noch im selben Jahr begann er in der Firma J.G Weisser als Konstrukteur zu arbeiten. Heldt ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. 2004 ging er in Rente. Seitdem pflegt er das Firmenarchiv. Außerdem ist er begeisterter Kraftsportler: 11 Jahre lang war er Vorsitzender im Kraftsportverein St. Georgen. Heute ist er Geschäftsführer vom Südbadischen Rasenkraftsport- und Tauziehverband. (esp)