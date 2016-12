St. Georgen Wilhelm Hakenjos gehört seit 80 Jahren dem Ski-Verein an

Der 97-Jähriger, der hunderten jungen St. Georgenern das Skifahren beigebracht hat, ist noch immer recht fit. Das führt er auf die viele Bewegung an der frischen Luft zurück.

St. Georgen – 80 Jahre Treue, Kameradschaft, außerordentliches Engagement, unzählige Stunden und eine ganz große Leidenschaft – all das und noch viel mehr verbirgt sich hinter der seltenen Ehrung, die der Vorsitzende des Ski-Vereins St. Georgen, Günter Pfaff, seinem ältesten Vereinskameraden Wilhelm Hakenjos in der Jahreshauptversammlung aussprach. Der 97-Jährige, der seine Auszeichnung persönlich in Empfang nahm, ist stolz auf all das, was er mit seinen Vereinskollegen in diesen langen Jahren auf die Beine stellte und schwelgt gerne in Erinnerungen.

Dass er eigentlich ganz zufällig zum Ski-Verein kam, davon spricht heute kaum noch jemand. „Fritz Eisenmann hat mir seine Skier geliehen und ich bin über die Schanze gesprungen. Da war klar, dass ich in den Verein eintreten muss“, erinnert er sich und lacht. Mit kurzen Hosen, Schafswollsocken, die fürchterlich juckten, zahlreichen Frostbeulen wegen der schlechten Schuhe und auf Fassdauben als Skier trafen sich die jungen Männer tagtäglich zum Skifahren, sprangen von jedem Hügel und treppelten anschließend wieder den Berg hoch.

„Das war richtiges Training und man fiel abends vor lauter Anstrengung direkt ins Bett“, erinnert sich auch seine Frau, Susanna Hakenjos, an die gemeinsamen Ausflüge. Wilhelm Hakenjos trainierte in seinen ersten Vereinsjahren im Dreikampf mit den Sparten Dauer-, Hindernis- und Sprunglauf, wie die verschiedenen Disziplinen damals genannt wurden. Später war er dann in der Nordischen Kombination aktiv. Am Storzenberg traf er sich regelmäßig mit den Mitgliedern des Ski-Vereins, aber auch sonst war man viel auf den Skiern unterwegs, und zwar direkt auf den Straßen.

Von der Mozartstraße über die Hauptstraße, den Schmiedegrund hinunter, bis an die alte Landstraße, das war die Hausstrecke von Wilhelm Hakenjos und seinem Bruder Theo. „In der heutigen Zeit kaum vorstellbar. Aber damals fuhren nur ein paar Autos pro Tag“, erklärt er.

Mit dem Skifahren war 1939 erst mal Schluss und Wilhelm Hakenjos musste, wie die anderen jungen Männer, zum Militär. Unversehrt zurück in seiner Heimat, baute er 1946 mit seinen Vereinskameraden den Verein wieder auf und übernahm das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Ab 1951 führte er 18 Jahre lang die Vereinsprotokolle, die er auch heute noch zu Hause aufbewahrt. Als 1966 die Skischule gegründet wurde, übernahm er bis 1974 die Leitung und war auch anschließend noch bis 1982 Skilehrer. In unzähligen Stunden am Skihang brachte er hunderten Kindern das Skifahren bei.

Wenn er in den Bus zustieg, der die Ski-Gruppen zum Skihang brachte, hört er sofort: „Wilhelm, sing mit uns!“ Denn die gute Kameradschaft und das gemütliche Beisammen waren für Wilhelm Hakenjos immer von großer Bedeutung. „In der Skischule verbrachte ich meine schönsten Stunden beim Ski-Verein“, erzählt er. Und auch seinen Schülern ist er in Erinnerung geblieben und bis heute wird er regelmäßig auf der Straße angesprochen. Bis zu seinem 84. Lebensjahr stand er noch selbst auf den Skiern und brachte auch seinen fünf Enkeln seine Leidenschaft näher.

„Die Bewegung an der frischen Luft hat mich so fit gehalten“, erzählt der 97-Jährige. Und auch wenn er heute nicht mehr auf den Skiern stehen kann, treffe er sich jeden Mittwoch mit den ehemaligen Kameraden des Ski-Vereins zum Stammtisch.

Info: Skifahren früher

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Skifahren, das bisher als Fortbewegungsmittel im Winter genutzt wurde, für Freizeit- und Sportzwecke entdeckt. In den 1950er Jahren entwickelte sich eine regelrechte Massenbewegung und es entstanden zahlreiche Skilifte in den Mittelgebirgen und die Wintersportgebiete in den Alpen. (ral)