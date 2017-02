St. Georgen Wilde Wälder im Theater im Deutschen Haus: Reimpotential feinsinnig auf den Punkt gebracht

Feinsinnige Texte auf den Punkt gebracht, das Reimpotential des Dialekts komplett und intelligent ausgereizt und große Musikalität, damit überzeugten die Wilden Wälder ihr Publikum im Theater im Deutschen Haus restlos.

"Wir hatten schon mal viel Spaß miteinander", erklärte Ute Scholz vom Theater bei ihrer Begrüßung und deshalb habe man nach zwei Jahren einen erneuten Auftritt mit den Hochschwarzwäldern organisiert. Sie freute sich, trotz der vielen Fasnetsveranstaltungen über ein volles Haus.

Mit dem Eingangssong "Mir sin di Wilde Wälder on halte euch uff Trab", bestätigten die vier Kabarettisten, was für die kommenden zwei Stunden angesagt war. Mit Schnittschutz-Gummistiefel betraten sie die Bühne und lieferten ein bejubeltes Feuerwerk aus Kabarett, Musik und Schauspiel ab. Zu Ohrwürmern, wie Adeles "Rolling in the dark", gingen sie mit der Frau zum heißgeliebten Shopping und sie halfen auch Eric Clapton aus der Patsche. Der habe so eine schöne Melodie und es falle ihm keinen Liebesliedtext dazu ein.

Keine Frage, die Wilden Wälder, ihres Dialektes mächtig, reimten für den Weltstar einen Text, der es in sich hatte. Selbst wunderte sich Wälder Karl Willmann, wie man in zehn Jahren seit es die Gruppe gibt, so einen Blödsinn im Hirn haben könne. Für das Publikum war es jedenfalls das pure Vergnügen, wenn Postbote Christoph Hog gestand "Ich trag nur aus, was ich will" und in haarsträubenden Beispielen beschrieb, was eben nicht dazu zählt. Mit einer komprimierten Operette für drei Melodicas, vier Stimmen und Ausdruckstanz, versuchte sich die Truppe an etwas Anspruchsvollerem. Thomas Schwab bedauerte sehr, dass sie damit noch nicht auf den Donaueschinger Musiktagen landen konnten.

Die Nöte der Landwirte versuchten sie musikalisch mit einem weiteren Standbein zu lösen, das ihn rund um die Uhr auf den Beinen hält. Riesenapplaus und großes Mitleiden ernteten sie für den gereimten Seelenfrust eines Dreizehnjährigen der "g´schwind" mit der Mutter zum Hosenkauf ins schnöde Kaufhaus muss. Die Philosophie der Schwarzwälder Oma inspirierte Thomas Schwab zum Solo "Mer kann nit nu, mer muess au mol". Ganze Lachsalven lösten sie mit ihrem deutsch-englischen Tourismus–Song aus. Wenn das Bärental zu Haribovalley und Bubenbach zu River Boys wird und Siloball-Painting in Oberbrändt angekündigt wird, treffen die Wilden Wälder absolut den Lachnerv ihrer Gäste. Auf den Song "Billy Jean" von Michael Jackson textete das Quartett die Leiden einer High-Tech Waschmaschine im Jungesellen-Rentnerhaushalt, das sie zum ersten Mal auf der Bühne präsentierten. Dort gäbe es keine Seidenschals und zarte Negliges, sondern "Billigi Jeans und Fleecepullover". Mit Mechthild alias Tobias Schwab erlebten die Konzertbesucher die Situation während einer Zugfahrt, wenn die Mitreisende unbedingt Kontakt sucht. Und ein Medley fasste die besten Wälder-Songs der letzten zehn Jahre zusammen. Beim "Wurstsalat-Lied", nach der Beatlesmelodie von Yesterday, sang schließlich das Publikum mit und die St. Georgener ihre Qualitäten beim Fluchlied. So laut und anhaltend, wie bei dieser Zugabe wurde im Theater wohl noch nie geflucht. "Es war wieder mol schee in St. Georgen", gestand Tobias Schwab nach dem Riesenapplaus des Publikums.