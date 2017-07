St. Georgen Wie die alte D-Mark wirkt

Die früherer deutsche Währung macht schlechte Laune. Wieso das ist, erklärt unsere Autorin.

Ein älterer Herr empörte sich unlängst in einem St. Georgener Lebensmittelgeschäft: "Was, sieben Mark gebe ich für ein halbes Pfund Wurstsalat nicht aus!" "Dann müssen wir ihn selbst machen", sagt die sichtbar genervte Gattin, denn 3,50 Euro sind auch ihr zu teuer. Dass der Euro als Bargeld schon seit 2002 unser finanzielles Dasein bestimmt, damit haben sich etliche Mitmenschen noch nicht abgefunden. Somit spukt die Deutsche Mark noch immer in den Köpfen vieler Zeitgenossen. Wer aber umrechnet, versetzt sich und leider auch andere in schlechte Laune und schlittert entlang der Realität. Es ist dennoch legitim, mal die inzwischen erfolgte Teuerung zu erfahren. Wer an der Kasse fast 50 Euro für einen Einkauf hinlegt in dem Bewusstsein, für die nächsten zwei Tage nun genug Vorräte zu haben, denkt oft an vergangene Zeiten. Mit 50 Mark wurde eine ganze Woche bewältigt, allerdings war das Gehalt auch entsprechend geringer.

Da haben diejenigen, die in einer lange nicht mehr genutzten Handtasche plötzlich einen 20-DM-Schein finden, ganz andere Probleme. Wer nimmt denn noch D-Mark? Kein Problem, sagt die Bundesbank-Filiale in Villingen. Sie nimmt den Schein gern und tauscht ihn gegen Euro. Und dann gibt es noch etliche Geschäfte wie die Bekleidungskette C&A, die bis heute D-Mark annehmen. So ein 20-DM-Schein und Pfennige haben aber auch Erinnerungswert und könnten in 100 Jahren wieder als Sammlergut etwas wert sein. Eine DM-Münze eignet sich auch zum Auslösen eines Einkaufswagens und auch der Glückspfennig ist nicht aus der Mode gekommen. Glücks-Cent? Nee, das klingt unecht. Es lebe dann doch der Glückspfennig.