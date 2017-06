St. Georgen Werkzeugmechaniker-Azubi Tobias Neugart: Genauigkeit auf tausendstel Millimeter ist gefordert

Tobias Neugart lernt bei A. Maier Werkzeugmechaniker. Die Ausbildung lehrt alle Arten der Metallbearbeitung.

Wenn es um Bohren, Drehen, Fräsen, Lasern geht, dann ist Tobias Neugart voll in seinem Element. Der 17-Jährige lernt bei A. Maier Präzision Werkzeugmechaniker und geht darin voll auf. Egal ob das genaue Arbeiten auf tausendstel Millimeter oder die Aufgabe, aus einer Skizze ein passgenaues Maschinenteil herzustellen: "Man muss in diesem Beruf wissen, was man macht, einfach so was hinpfuschen klappt meistens nicht so gut", sagt er.

Eine gewisse Vorliebe fürs genaue und feine Arbeiten sollte man also mitbringen. Neugart beruhigt aber: "Zum Teil kann man das auch lernen." Genauso sollte man zwar in Geometrie gewisse Fähigkeiten mitbringen, muss aber kein Überflieger in Mathematik sein: "Wichtig ist aber ein gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen, dann kann auch ein Hauptschulabschluss reichen", so Neugart, der selbst den Realschulabschluss hat, was er als nützlich für die Ausbildung empfindet.



Im Alltag hat er verschiedene Aufgaben, vor allem in Sachen Metallbearbeitung. "Wir stellen Teile für Anlagen her, erneuern oder reinigen Werkzeuge, fräsen mit Computerunterstützung oder ohne, messen und protokollieren das, was wir hergestellt haben", zählt Neugart auf. Er ist im zweiten von dreieinhalb Ausbildungsjahren. Er trägt Verantwortung: "Wenn etwas nicht genau ist und aus der Maschine springt, kann das Kollegen verletzen."



Richtige Geduldsarbeiten können Stücke werden, an denen man ein, zwei Tage arbeitet, bis alles genau passt: "Wenn man da einen großen Fehler macht, hat man sich die Arbeit von Stunden ruiniert und muss wieder von vorne anfangen – umso schöner ist es aber, wenn man es fehlerfrei hinkriegt", so Neugart.

Neugart ist einer von rund zehn Azubis, die A. Maier beschäftigt. Gut gefällt Neugart, wie viele Perspektiven seine Ausbildung eröffnet: "Ich mache gerade parallel meine Fachhochschulreife, auch wenn das neben Betrieb und Berufsschule viel ist – dafür kann ich dann Konstrukteur oder Maschinenbauer studieren", sagt Neugart. Auch sonst stünden einem nach der Ausbildung viele Wege offen, um sich weiter fortzubilden oder zu spezialisieren.

Berufs- und Ausbildungsmesse

Am Freitag von 9 bis 17 Uhr findet in der Stadthalle die Berufs- und Ausbildungsmesse statt. 31 Aussteller präsentieren ihre Ausbildungsangebote.