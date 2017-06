Die Hitze macht dem Markt zu schaffen.

Der Kirschenmarkt am Mittwoch leidet unter der Hitze. Der Andrang an den Ständen ist eher gering. Einige Marktbeschicker hatten am Vortag abgesagt. Das den Namen gebende Obst wurde nur in geringem Umfang angeboten und war schon gegen Mittag ausverkauft.