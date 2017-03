St. Georgen Welttag der Poesie: Lyrik schallt durch St. Georgen

Kinder tragen selbst geschriebene Gedichte vor und trommeln gemeinsam für den Frieden. Zum Thema Gewalt und Frieden dichteten sie über die Hoffnung auf eine bessere Welt ohne Krieg in der Zukunft

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

St. Georgen – Reim und Rhythmus standen am Welttag der Poesie auch in St. Georgen im Fokus. Mit einer Trommelaktion auf dem Marktplatz und einer Bühne für Poeten fand der Tag in der Stadt Gehör. Zahlreiche Kinder aus den Schulen der Stadt trafen sich zunächst auf dem Marktplatz und trommelten laut für den Frieden.

Der Welttag der Poesie wurde von der Unesco im Jahr 2000 ins Leben gerufen und möchte an die Bedeutung von Sprache und mündlicher Überlieferung im Zeitalter technischer Kommunikation erinnern. Dabei sollen insbesondere Kinder und Jugendliche angesprochen werden. Als übergeordnetes Thema des weltweiten Tages legte die Unesco Gewalt und Frieden fest. Darauf bauten die Trommelaktion und der im Vorlauf gestartete Gedichtewettbewerb auf.

Am Vormittag trafen sich zunächst Grundschüler und Kindergartenkinder auf dem Marktplatz, um laut zu werden für den Frieden. 20 Minuten trommelten sie gemeinsam mit Karlheinz Wagner und Willy Renner, die die Aktion organisierten. Renner ist Schlagzeuglehrer und Wagner selbstständiger Lehrer für Rhythmik. "Die Kinder musste man nicht motivieren. Sobald sie eine Trommel in der Hand hatten, legten sie gleich richtig los", freute sich Karlheinz Wagner über den Einsatz der Kinder. Und nicht nur auf Trommeln sorgten die Kleinen für Lärm. Kartons, Brotdosen, Eimer und Schüsseln wurden kurzerhand umfunktioniert zum Rhythmusinstrument.

Die Aktion sorgte schnell für Aufmerksamkeit und fand Zuspruch, was auch Ute Scholz vom Theater im Deutschen Haus freute. "Die Leute haben uns wahrgenommen und sind stehen geblieben. Das wollten wir erreichen", sagte Scholz.

Das Theater im Deutschen Haus ist für die Umsetzung des Tages in der Stadt verantwortlich. Anlass ist das 15-jährige Bestehen des Trägervereins des Theaters. Mit einer besonderen Veranstaltung möchte der Verein seine Verankerung in der Kulturszene der Stadt unterstreichen. Dazu zählte auch der Gedichtewettbewerb, der gestern auf der Poeten-Bühne seinen Höhepunkt fand.

Gemeinsam mit der Stadtbibliothek rief das Theater Kinder und Jugendliche dazu auf, Gedichte zum Thema Gewalt und Krieg einzusenden. "Uns erreichten über 100 Gedichte und wir sind begeistert von den Zusendungen", sagte Ute Scholz auf der Poeten-Bühne. In der Altersgruppe sechs bis zehn Jahre und der Gruppe bis 15 Jahre durften die jeweils 20 besten Gedichte auf der Bühne vorgetragen werden. Eine Jury bestimmte zuvor die Gewinner. Die kleinen Poeten schrieben in ihren Gedichten von Friedenswünschen und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft ohne Gewalt.

Oft sprachen sie von einem Gefühl der Machtlosigkeit, wie auch Amelie Esterle, die Platz 1 in der Altersklasse bis 15 belegte. "Man denkt, dass man nichts gegen all das tun kann. Es hilft aber vielleicht schon, dass man darauf aufmerksam macht", sagt die 13-Jährige. Daran dachte auch Inka Dreher, die in der Altersklasse bis zehn Jahre gewann. "Ich wollte mit meinem Gedicht zeigen, dass es anderen Menschen auf der Welt schlecht geht", sagte die 10-Jährige.

Beide freuten sich über ihren Preis. Sie gewannen jeweils zwei Karten für den Europapark, die der SÜDKURIER als Medienpartner zur Verfügung stellte.

Zum Abschluss des Weltpoesietages fand gestern Abend im Theater im Deutschen Haus der Poetry-Slam "Bergstadt-Reim-Time" statt. Dabei traten junge Sprachkünstler in einem Dichtwettstreit gegeneinander an und präsentierten selbstgeschriebene Texte in Reimform (wir berichten noch).

Welttag der Poesie

Der Welttag der Poesie wurde von der Weltorganisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur Unesco im Jahr 2000 ausgerufen. Mit diesem Tag soll an die Vielfalt des Kulturgutes Sprache und die Tradition mündlicher Überlieferung erinnert werden. Die Botschaft soll besonders Kinder und Jugendliche erreichen, die zunehmend mit elektronischer Kommunikation und neuen Informationstechnologien großwerden. Daher werden sie immer am Welttag der Poesie dazu aufgerufen, selbst Gedichte zu verfassen. Weltweit wird der Tag mit Lesungen, Ausstellungen und Rezitationen verschiedenster lyrischer Werke gefeiert. (lem)