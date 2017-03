St. Georgen Weltgebetstag beleuchtet Frauenschicksale

Dieses Jahr stehen die Philippinen im Fokus der Aktionen zum Weltgebetstag der Frauen. Aus diesem Anlass luden Frauen aller Konfessionen am Freitagabend zu einem ökumenischen Gottesdienst mit philippinischer Gottesdienstordnung in die St. Georgskirche ein.

Der Gottesdienst stand unter dem Motto "Was ist denn fair?". Nach der musikalischen Einstimmung durch den Projektchor erfuhren die Gläubigen sehr viel über das Land in Südostasien, das aus mehr als 7000 Inseln, voller Schönheiten und Gegensätze besteht.

Zum Nachdenken veranlassten die vorgetragenen Schicksale dreier philippinischer Frauen, die Gerechtigkeit fordern. Merlyn war erst sieben Jahre alt, als ihre Mutter an Krebs starb. Nur einen Monat später wurde ihr Vater erschossen. Damit ihre jüngeren Geschwister die Schule besuchen konnten, ließ sie sich mit 15 Jahren über eine Agentur als Haushaltshilfe in eine Familie in der Hauptstadt Manila vermitteln. Dort musste sie sieben Tage die Woche arbeiten. Als sie nach drei Monaten immer noch keinen Lohn erhalten hatte, kündigte sie. So wie ihr geht es vielen jungen Mädchen auf den Philippinen. Sie beenden kaum die Grundschule und heuern als Haushaltshilfen an. Sie werden oft missbraucht und ausgebeutet, obwohl der Staat Ende 2012 ein Gesetz über die Rechte der Hausangestellten verabschiedete.

Celia, Mutter eines Kindes, arbeitet als Tagelöhnerin auf einer großen Zuckerrohrplantage. Der Lohn reicht nicht aus, um ihre Familie zu ernähren. Weil sie nur an zwei Tagen auf der Farm arbeiten darf, verdient sie sich zusätzliches Geld als Straßenverkäuferin für Seife und Zahnpasta. Einen eigenen Wasseranschluss im Haus kann sie sich jedoch nicht leisten. Sie wartet auf den Tag, an dem sie ein eigenes Stück Land zur Bewirtschaftung erhält, das die Agrarreform der Regierung vorsieht. Editha ist 69 Jahre alt und Witwe. Ein Taifun zerstörte ihr Haus mit Laden.

Jetzt lebt sie bei Nachbarn. Sie hat wie viele andere keine staatliche Hilfe erhalten, obwohl der Staat Hilfsgelder und Spenden der internationalen Gemeinschaft in Milliardenhöhe erhielt. Zwischen den Wortvorträgen wurde gemeinsam gesungen. Nach dem Gottesdienst trafen sich die Gläubigen in der Unterkirche, um miteinander ins Gespräch zu kommen und kleine landesübliche Speisen zu kosten