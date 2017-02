St. Georgen Wegen Glatteis: 30-Jähriger prallt im Stockwald gegen einen Baum

Der BMW-Fahrer ist am Samstagabend auf dem Stockwaldweg unterwegs, kommt ins Rutschen und prallt gegen einen Baum. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Trotz der insgesamt eher milden Temperaturen für einen Februar kann plötzlich auftretende Eisglätte nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Diese Erfahrung musste am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, ein 30-jähriger BMW-Fahrer machen, der in rasanter Fahrt den Stockwaldtalweg in Richtung "Groppertal" befuhr. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern, streifte mehrere Sträucher und prallte schließlich gegen einen Baum.

Sowohl er als auch sein 26-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Am BMW entstand Totalschaden.