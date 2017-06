St. Georgen Wanderausstellung zur Geschichte der evangelischen Gemeinden im Kreis macht Station in St. Georgen

In der Lorenzkirche in St. Georgen ist eine Wanderausstellung zur Geschichte der evangelischen Gemeinden im Kirchenbezirk zu sehen.

Auch Susanne Fritsch lernt beim Betrachten der Ausstellung zur Geschichte der hiesigen evangelischen Gemeinden noch Neues. Die evangelische Pfarrerin staunt etwa darüber, dass in Donaueschingen nur deswegen eine evangelische Gemeinde entstand, um eine eingeheiratete, protestantische Prinzessin zufrieden zu stellen. Oder wie „aus heutiger Sicht absurd“ die extrem strenge räumliche Trennung der katholischen und evangelischen Tennenbronner einst war. Seit dieser Woche ist eine Wanderausstellung in der Lorenzkirche zu sehen, die genau solche Fakten zu Tage bringt. „Sie soll beantworten, wo wir evangelischen Gemeinden hier in der Region herkommen und wie sie entstanden“, erklärt Pfarrerin Fritsch.

Dafür sorgen 14 Aufsteller, die Fritsch in der Kirche rechts und links hinter dem Eingangsbereich aufgebaut hat. Auf ihnen ist die Geschichte jeder Gemeinde des Kirchenbezirks Villingen in nach Jahreszahlen aufgelisteten Stichpunkten und in Bildern dargestellt. „Jede Gemeinde hat entsprechend ihrer Größe Platz, teilweise war es schwer, da alles unterzukriegen“, sagt die Pfarrerin. Für St. Georgen-Tennenbronn und Peterzell-Langenschiltach blieb aber immerhin Platz auf zwei Aufstellern. Die Gemeinden haben ihre Texte jeweils selbst verfasst. Dabei zeigen sich teils große Unterschiede, wann die Dörfer evangelische Kirchen erhalten haben und wie stark protestantisch der Ort danach wurde. Der Anlass für diese Ausstellung, die seit vergangenem Oktober und bis kommenden Oktober durch die Gemeinden der Region wandert, ist das Reformationsjubiläum. „Der Kirchenbezirk hatte die Idee schon vor rund zwei Jahren, um auch den regionalen Aspekt zu zeigen“, so Fritsch. Neben den historischen Informationen geben zwei Aufsteller auch einen Blick über die aktuelle Struktur und die Einrichtungen des Kirchenbezirks.

Zugänglich ist die Ausstellung, die noch bis 18. Juni in St. Georgen Station macht, für jedermann von Dienstag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr. Zudem bietet sich für die Besucher des Gottesdiensts am Sonntag die Gelegenheit, sich die Aufsteller anzuschauen.