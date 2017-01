St. Georgen Wachablösung bei der GFT: Ulrich Dietz wechselt in den Verwaltungsrat

Ulrich Dietz zieht sich aus dem operativen Geschäft der GFT zurück und wechselt an die Spitze des Verwaltungsrat. Nachfolgerin des Gründers und Ankeraktionärs der GFT Technologies SE wird Marika Lulay. Der Wechsel tritt laut einer Pressemitteilung der Firma zum 31. Mai in Kraft.

Als geschäftsführende Direktorin hat Lulay derzeit das Amt des Chief Operating Officers (COO) inne und verantwortet das operative Geschäft sowie die Schlüsselbereiche Technologie und Qualitätsmanagement. Bereits seit 2002 führt Lulay das operative Geschäft der GFT. Die 54-Jährige verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. So leitete sie 1996 den Markteintritt des amerikanischen Systemintegrators Cambridge Technology Partners in Deutschland. Bei der GFT hat Lulay sowohl die Fokussierung auf den Finanzsektor als auch die Internationalisierung vorangetrieben. Das erfolgreiche „Global Delivery Model“ der GFT mit Nearshore- und Offshore-Entwicklungszentren wird maßgeblich von ihr verantwortet. Ihr primäres Ziel seu es, die Digitalisierung im Finanzsektor voranzutreiben und die GFT auf internationalem Wachstumskurs zu halten. So soll der Umsatz des Unternehmens bis 2020 auf 800 Mio. Euro gesteigert werden. "Stets den Kunden im Fokus vereint sie Kontinuität und Erfahrung. Sie ist die ideale Kandidatin, um nach 30 Jahren die Nachfolge von Ulrich Dietz anzutreten und die Unternehmensführung zu übernehmen", so der Paul Lerbinger, Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Dietz will seine Funktionen auf eigenen Wunsch niederlegen. Das äußerte er in einer Sitzung des Verwaltungsrats am vergangenen Freitag. Paul Lerbinger, bisheriger Vorsitzender, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt. Um einen reibungslosen Übergang an der Spitze des Unternehmens zu gewährleisten, werden die nächsten vier Monate zur Übergabe aller Geschäfte genutzt. Ab 31. Mai 2017 werden Marika Lulay und Jochen Ruetz als Chief Financial Officer (CFO) gemeinsam das Gremium der geschäftsführenden Direktoren bilden.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1987 hat Ulrich Dietz die Entwicklung des Unternehmens als Ankeraktionär, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender und zuletzt als geschäftsführender Direktor sowie CEO maßgeblich geprägt, sagte Paul Lerbinger. Dietz werde sich ukünftig intensiv der Digitalisierung der Wirtschaft und Technologiepolitik in Deutschland und in Europa widmen. Darüber hinaus wird er weiterhin das Code_n Ökosystem ausbauen und das GFT Engagement im Bereich Innovation und Technologie vertiefen. Weiterhin will sich der 59-Jährige verstärkt als Privatinvestor vielversprechender Venture-Capital-Projekte zur Förderung innovativer Technologieunternehmen engagieren. „Es war immer mein Anspruch, die strategische Entwicklung der GFT zu gestalten und unsere Stakeholder für die Digitalisierung zu begeistern. Als zukünftiger Vorsitzender des Verwaltungsrats kann ich diesem Anspruch noch besser gerecht werden und mich zugleich neuen Herausforderungen widmen. Es ist von zentraler Bedeutung, dass wir in Deutschland und Europa bei der Digitalisierung nicht den Anschluss verlieren“, erläutert Dietz.