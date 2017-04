St. Georgen Vorträge zu Belastungen im Beruf und starkem Übergewicht bei Gesundheitswoche

Krankmachende Belastungen im Job waren bei einem Vortag von Dirk Pade Thema bei der Gesundheitswoche in St. Georgen. Wolfgang Trenkle informierte zudem über die Folgen von Übergewicht.

St. Georgen – Um zu erklären, wie berufliche Belastungsstörungen entstehen, verwendete Dirk Pade ein Sprachbild. Der Oberarzt der Fachklinik für Psychosomatik und Verhaltensmedizin der Mediclin-Baar-Klinik sprach bei der Gesundheitswoche von einem „Fass, in das alles reinfließt an Belastung und Stress.“ Bis zu einem gewissen Punkt ginge das gut – „aber irgendwann, da läuft es einfach über“. So entstünden dann die typischen Probleme, von denen das prominenteste das Burn-out-Syndrom ist. Neben diesem Thema referierte zudem Wolfgang Trenkle von der Mediclin-Albert-Schweitzer-Klinik über die psychischen Aspekte von Adipositas, also starkem Übergewicht.

Pade betonte die Bedeutung von beruflichen Belastungsstörungen: „Es sind sehr viele betroffen und meinem Gefühl nach werden es auch mehr, die davon stark beeinträchtigt sind.“ Hinter der Bezeichnung verbirgt sich laut Pade grundsätzlich „eine schlechte Passung zwischen Mensch und Job“, die körperliche und seelische Folgen hat. Von Schlafproblemen über Magenschmerzen bis hin zu richtigen Angstattacken, wenn man sich der Arbeitsstelle nähert, können diese sehr vielfältig sein. „Alles hat mit Anstrengung und Aufgeregtheit zu tun“, erklärte Pade. Bei den Auslösern dafür müsse man trennen: „Es gibt äußere Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, etwa Umstrukturierungen in der Firma“, so Pade, „aber auch innere Eigenschaften spielen eine Rolle, etwa Perfektionismus.“ Eigentlich sei der ja positiv, man sehe es aber oft, dass dieser auch zur Belastung werden könne. Einen großen Teil bei Pades Vortrag, dessen Beschreibungen im Publikum für viel Kopfnicken sorgten, machten Rezepte gegen die Belastungsstörungen aus.

Pade stellte klar: „Wir sind wie ein Supertanker, wir können nicht einfach auf der Stelle drehen, bis sich etwas ändert braucht es Zeit.“ Einfach den Job zu kündigen, wenn er einem zu schaffen macht, sei deshalb nicht immer die richtige Lösung: „Kurzfristig mag es helfen, aber langfristig können Arbeitslosigkeit und lange Jobsuche wieder belasten.“ Zudem „nimmt man sich selbst ja mit, wenn man die Firma wechselt“ – ähnliche Probleme könnten also gerade wieder auftreten. „Wir können selbst aber viel lernen“, so Pade. Etwa, wie man so kommuniziert, dass es nicht falsch ankommt oder wie man Veränderungen tolerieren kann. „Und wenn einem alles zu viel wird, kann man auch mal Arbeit liegen lassen, um zu zeigen, dass es nicht geht“, so Pade. Bei starken Problemen könne dann vor allem die Arbeit mit einem Psychologen helfen.

Die geistige Seite eines körperlichen Leidens hatte Wolfgang Trenkle im Visier. Starkes Übergewicht, entwickelt laut ihm auch starke psychische Folgen: „Manche haben zum Beispiel richtig Angst, sich in einen Stuhl zu setzen, aus Sorge nicht mehr rauszukommen.“ Anschaulich beschrieb er nicht nur diese mentalen Folgen, sondern auch die geistigen Auslöser: „Wenn wir essen, reizen wir unser Gehirn ganz stark“, so Trenkle, mit Verweis auf die großen Areale, die die Sinneswahrnehmung des Munds im Kopf einnimmt. „Diäten sind da oft keine gute Idee, sie fördern meiner Wahrnehmung nach oft noch das Übergewicht.“ Denn nach dem wie auch immer gearteten Nahrungsentzug sei der Reiz danach umso stärker. Stattdessen seien kleine Schritte das beste: „Bewegung, mit Genuss essen und sich auch schon für Verhaltensänderungen mal mit etwas anderem als Essen belohnen – selbst wenn man nicht gleich viel abnimmt.“

Burn-out-Selbsttest

Pade erklärte, dass Burnout kein ausdefiniertes Krankheitsbild ist. Dennoch gebe es verschiedene Wege, sich heranzutasten, ob man selbst betroffen ist, und um das Ganze von der schwerwiegenderen Diagnose Depression abzugrenzen. Als Möglichkeit zur Selbstdiagnose nannte er den „Maslach Burnout Inventory“, den man im Internet findet. (dod)