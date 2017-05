St. Georgen Vorplatz der Lorenzkirche ist fast fertig

Die zwei der drei neuen Linden sind gesetzt, das Pflaster fast fertig gelegt: Viel fehlt nicht mehr zu Fertigstellung des Platzes vor der Lorenzkirche. Beim Bau hatte es zuvor manche Überraschung gegeben.

Ums Angießen der neuen Bäume musste man sich erst einmal keine Sorgen machen: Pünktlich, als vor der Lorenzkirche gestern zwei der drei dort künftig stehenden Linden gepflanzt wurden, fing der Regen an. Davon unbeeindruckt hoben die Arbeiter der ausführenden Gartenbaufirma die Bäume mit dem Gabelstapler in die vorbereiteten Pflanzlöcher. Die Lorenzkirche hat damit wieder ein von Linden umrahmtes Portal, der Umbau des Kirchplatzes ist fast abgeschlossen.

"Es fehlt nicht mehr viel", sagt Karlheinz Klitsch von der Lorenzgemeinde, der die Bauarbeiten begleitet. "Wir hängen dem Plan etwas zurück, sollten aber spätestens in zwei Wochen fertig sein." Dazu fehlt noch die dritte Linde an der Platzspitze, die im Laufe der Woche gepflanzt werden soll sowie Sitzbänke, die kommende Woche aufgestellt werden sollen. Die Pflasterarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Dass es zu Verzögerungen kam, lag am Bauuntergrund: "Da gab es nicht vorherzusehende Probleme", erklärt Klitsch. Unter anderem verbarg sich unter dem Pflaster des alten Platzes ein massives Fundament: "Das stammte vom Kriegerdenkmal für den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Man hatte das in den 1950er-Jahren abgetragen, aber der Sockel war noch da." Diesen musste man erst einmal abtragen, zudem wurde der Sockel der Lorenzkirche an zwei Stellen ausgebessert und die EGT erneuerte Anschlüsse. Allzu groß waren die daraus resultierenden Verzögerungen allerdings nicht.

"Keine Bleistifte" würden die neuen Linden sein, hatte die verantwortliche Landschafts- und Gartenbauarchitektin Carola Ettwein im Vorfeld der Umgestaltung versprochen. "Die Stämme haben einen Umfang von etwa 35 Zentimetern und sind über fünf Meter hoch", informierte Gartenbaumeisterin Janine Mantik vom ausführenden St. Georgener Unternehmen Vividus jetzt über die gepflanzten Bäume. Für Neupflanzungen haben sie tatsächlich schon eine stattliche Höhe. Da brauchte es gestern auf die vereinte Kraft des Gabelstaplers und der Arbeiter, um sie sicher im in der Pflasterfläche vorbereiteten Loch unterzubringen.

"Wir sind im Kostenrahmen von insgesamt 94 000 Euro geblieben", sagte Klitsch als vorläufiges Fazit der Baumaßnahmen, deren Hauptmaßnahmen im April begonnen hatten. Dafür hat der Kirchplatz nun unter anderem ein komplett neues Pflaster, neu angelegte Parkplätze, eine neue Laterne und natürlich auch die drei neuen Bäume. Ihre im Oktober gefällten Vorgängerbäume, ebenfalls Linden, wurden 200 Jahre alt. Die Zeit wird zeigen, ob es die neuen Bäume auf ein ähnlich stattliches Alter bringen werden.

Der Baufortschritt

Spätestens bis Mitte des Monats soll der Vorplatz der Lorenzkirche komplett fertig sein. Dazu fehlen im Moment neben kleineren Arbeiten noch die Sitzbänke, sie sollen nächste Woche geliefert werden. Eine offizielle Einweihungsfeier ist nach Angaben von Karlheinz Klitsch noch nicht fest geplant, könnte aber im Rahmen des Jubiläums zum 150-jährigen Bestehen der Kirche im September stattfinden. (dod)