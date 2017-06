St. Georgen Vorfall im Hallenbad: Verfängliche Worte am Beckenrand

Vorfall im Hallenbad: Verfängliche Worte am Beckenrand

Waren es bewusste sexuellen Anspielungen oder handelt es sich um ein großes Missverständnis? In einem Polizeieinsatz gipfelte am Mittwoch gegen 17 Uhr im Hallenbad die zufällige Begegnung von zwei Mädchen und einer Gruppe Bundeswehrsoldaten.

Demnach liefen die beiden unter 14 Jahre alten Jugendlichen durch die Schwimmhalle, als ihnen die Soldaten etwas zuriefen, beziehungsweise sich laut miteinander unterhielten. Aus diesem einseitigen Dialog habe sich die Vulgärbezeichnung des männlichen Geschlechtsorgans vernehmen lassen, sagte Polizeisprecher Michael Aschenbrenner von der Polizeidirektion Tuttlingen zum Sachverhalt. Allerdings, so habe sich bei den Nachforschungen ergeben, sei das auch der Spitznamen eines der elf Soldaten, die laut SÜDKURIER-Information der Triberger Patenkompanie angehören und mit Freikarten im Hallenbad weilten.

Auch wenn sich die Absicht nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht weiter klären lässt, die Wirkung war massiv. Demnach vertraute sich eines der Mädchen einer im Hallenbad anwesenden Lehrer an. Diese verständigte die Hallenbadleitung, welche wiederum die Polizei anrief. Eine Streife nahm vor Ort die Personalien auf. Das geschah außerhalb des Hallenbads in einer unangespannten Atmosphäre. Die Bundeswehrangehörigen seien absolut kooperativ gewesen, sagen Augenzeugen. Informiert wurden die Eltern der Mädchen, die von der Lehrerin ebenfalls angerufen worden waren und nahezu zeitgleich mit der Polizei am Hallenbad eintrafen.

"Für die Eltern ist die Angelegenheit jetzt erledigt", bilanzierte Aschenbrenner das Gespräch. Für die Polizei liegt aufgrund der bisherigen Aussagen keine strafbare Handlung vor. Für die Soldaten kann die Angelegenheit noch Konsequenzen bekommen. Die zuständige Bundeswehrdienststelle werde informiert. Immerhin gehe es auch darum, welches Bild Bundeswehrsoldaten in der Öffentlichkeit abgeben, so der Sprecher.