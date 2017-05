St. Georgen Vor der Stromtankstelle herrscht bald Parkverbot für Benziner

Bisher sind die beiden Stellplätze vor der Ladestation häufig zugeparkt. Jetzt kommt ein Verkehrsschild hin.

Der Elektromobilität gehört die Zukunft. Blöd nur, wenn ihr die alte Technik im Weg steht. Unterhalb des Rathauses, an der Gerwigstraße, bewahrheitet sich dieser Zusammenhang buchstäblich. Auf den beiden Stellplätzen vor der von der EGT installierten Stromtankstelle parken nahezu permanent Fahrzeuge, die durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Dass dies bereits zu Beschwerden führte, ist verständlich. Denn die Stromtankstelle mit den beiden Ladepunkten ist online im internationalen Ladenetzwerk www.intercharge.eu aufgeführt. Elektromobilisten können hier europaweit nachprüfen, wo sich Ladestationen befinden und ob sie gerade belegt sind. Und frei bedeutet in Intercharge-Lesart eben frei zugänglich, nicht angekabelt und nicht zugeparkt. Wer nun mit fast leerem Akkus mit seinem Elektromobil einen Umweg über die Bergstadt nimmt, ärgert sich mit Recht über den gesperrten Zugang zur Steckdose.

Deshalb arbeiten Stadt und EGT momentan an einer Lösung, die optische und rechtliche Veränderungen bringen wird. So wird die Stromtankstelle an der Gerwigstraße mit einem Verkehrsschild nach Straßenverkehrsordnung versehen: Das Schild vereinigt das bekannte weiße P auf blauem Grund mit einem Piktogramm, das en schwarzes Auto auf weißem Grund mit einem angehängten Stromkabel zeigt. Das Schild ist laut Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste, bereits bestellt. Ist es montiert, müssen Benzin- und Dieselfahrer aufpassen. "Wer hier dann noch parkt, wird verwarnt", kündigt Esterle an.

Auch Martin Marx, EGT-Kommunikationsleiter, ist mit fehlender Rechtsverbindlichkeit und lascher Parkmoral vor der E-Tankstelle wenig zufrieden, wenn die Rücksicht auf E-Mobilisten meist der persönlichen Parkplatzsuche untergeordnet wird. Um die unscheinbaren Sonder-Stellplätze künftig von der Umgebung abzuheben, wird deshalb in den nächsten Tagen ein orangefarbener Bodenbelag mit weißen E-Auto-Konturen aufgebracht. "Wir mussten jetzt eine Weile warten, weil es dafür etwas wärmer und trocken sein muss", sagt Marx.

Vom Konzept öffentliches Stromtanken ist die EGT überzeugt; auch für den privaten gewerblichen Bereich werden Stromladesäule entwickelt und vertrieben. "Wir setzen auf die Elektromobilität in der Region und fördern dies gerne aktiv durch die Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur", meint Marx weiter. die bereits installierten Ladesäulen werden regelmäßig angefahren. "Wir verzeichneten rund 60 Ladevorgänge von Anfang Januar bis Ende April allein an den beiden Ladestationen in Triberg und der in St. Georgen am Rathaus", bilanziert Marx. In St. Georgen dürften die Zahlen noch zulegen. Seit ein paar Tagen ist eine zweite, baugleiche Stromtankstelle an der Leopoldstraße beim Technologiezentrum in Betrieb, allerdings noch nicht bei Intercharge gelistet. Weitere Ladestationen neben den bestehenden in Triberg, St. Georgen und Unterkirnach sollen in Furtwangen, Hornberg, Schönwald und Königsfeld in Betrieb gehen.

Stromtanken