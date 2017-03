St. Georgen Vor dem Poesie-Welttag: Die Sieger des Gedichtewettbewerbs stehen fest

Inka Dreher und Amelie Esterle dürfen sich über jeweils zwei Eintrittskarten für den Europapark freuen, die der SÜDKURIER spendiert. Die Jurorinnen hatten einhundert Einsendungen auf dem Tisch.

Der Welttag der Poesie am Dienstag, 21. März, rückt näher. In der Bergstadt werden vielfältige Aktionen geplant. Gekürt sind bereits die Sieger des Gedichtewettbewerbs "Dicht uns was". Gewonnen haben in der Altersgruppe 1, Grundschule, den ersten Platz Inka Dreher (Klasse 4, Rupertsbergschule), den zweiten Platz Varena Bauknecht (Klasse 4, Robert-Gerwig-Schule) und den dritten Platz Ronja Leibach (Klasse 3, Burgberg). Die Plätze vier und fünf belegen Alissa Mäppel (Klasse 3, Fischbach) und Anna Jäckle (Klasse 4, Robert-Gerwig-Schule)

In der Altersgruppe 2, die für Teilnehmer der Klassen fünf bis zehn ausgelegt war, geht der erste Platz an Amelie Esterle (Thomas-Strittmatter-Gymnasium, Klasse 8); Platz zwei geht an Jork Keiler (TSG, Klasse 6). Ddas in einer Gruppenarbeit entstandene Gedicht von Igor Kindsfater, Tian Storz, Lukas Maier-Juranek (Realschule, Klasse 7) belegt den dritten Platz, die Plätze vier und fünf gehen an Valérie Castellani (TSG, Klasse 8) und Nele Pfaff (Realschule, Klasse 7) Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Als Hauptpreis hat der SÜDKURIER jeweils zwei Eintrittskarten für den Europapark zur Verfügung gestellt. Außerdem winken den Teilnehmern viele weitere attraktive Gewinne, wie Radtrikots vom Ferienland, T-Shirts von Waldwerk, Gutscheine der Buchhandlung Haas oder auch für das Theater, Stifte der Firmen Schneider und Schmidt Technoloy, um nur einige zu nennen.

Die Resonanz war riesig, die Initiatorinnen freuten sich über die 100 Einsendungen und die vier für das Projekt gewonnenen Jurorinnen. Kathrin Hoffmann (TSG), Eva Keiler (RGS), Jutta Nassal-Halder (Pädagogin im Ruhestand) sowie Jana Richter (Realschule) hatten alle Hände voll zu tun, um die Gewinner festzustellen. Die besten Gedichte werden in der Samstagsausgabe vom 18. März im SÜDKURIER veröffentlicht. Die Gedichte der jeweils 20 Bestplatzierten werden am 21. März ab 14 Uhr auf der Poetenbühne auf dem Platz vor der Tourist-Info öffentlich vorgetragen.

Zuvor werden um 11.30 Uhr die Schüler der Stadt ein lautes Zeichen für den Frieden setzen und sich gemeinsam mit Karl-Heinz Wagner und Willy Renner mit Trommeln für 15 Minuten Gehör verschaffen. Vorgesehen ist die Aktion auf dem Marktplatz. Bei schlechtem Wetter weichen die Akteure entweder unter das schützende Dach des Pausenhofes der Robert-Gerwig-Schule oder in das Theater aus. Dies wird, je nach Wetterlage, kurzfristig beschlossen. Den Abschluss findet die Aktion dann um 19.30 Uhr, wenn im Theater im Deutschen Haus erstmals ein Poetry-Slam-Wettbewerb unter dem Titel „Bergstadt Reim-Time“ stattfindet. Vier eilnehmer „batteln“ live um ein Preisgeld von insgesamt 600 Euro wobei der Gewinner oder die Gewinnerin sich auf 300 Euro freuen darf. Moderiert wird der Abend von Poet und Kabarettist Sven Kemmler aus München, der dort selbst eine Lesebühne mitbetreibt und immer wieder bei Poetry Slams auftritt und auch als Autor tätig ist. Er präsentiert Luisa Adamski aus Brigachtal, Lukas Dystopia aus Freiburg, Hakunamatitho aus Brigachtal und Elias Raatz aus Villingen-Schwenningen, die sich mit ihren Texten live dem Urteil der Publikums-Jury und den Besuchern stellen. Einlass ist um 19 Uhr.

Beim Poetry Slam werden innerhalb eines Zeitlimits und ohne Requisiten selbstverfasste Texte vorgetragen. Zugelassen sind nur Textblatt und Mikrophon, der Künstler muss durch Mimik, Gestik und Sprache das Publikum von sich überzeugen. Der Eintritt zum Contest ist für alle Besucher frei! Möglich wird der Aktionstag auch dank der Unterstützung der Bürgerstiftung St. Georgen sowie der Volksbank, die das Projekt mitfinanziert haben.