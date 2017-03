Villingen-Schwenningen Von der Skizze bis zum Stand: Azubis entwickeln Messestand

Vier Azubis von EBM-Papst übernehmen in einem Projekt die Neuentwicklung eines Messestands. Dabei stießen sie immer wieder auf kleine Hürden

St. Georgen – Stolz stehen Larissa Markus, Annina Moosmann, Sandro Schwer und Pascal Bösinger im Messestand von EBM-Papst auf der Ausbildungsmesse Jobs for Future in Villingen-Schwenningen. Das Konzept und die Optik des Stands haben sie in einem Azubi-Projekt erarbeitet. "Bei der Messe im vergangenen Jahr stellten wir fest, dass unser alter Stand sehr in die Jahre gekommen ist. Der neue Stand sollte die Jugend mehr ansprechen", sagte Personalleiter Wolfgang Beyer bei der Standeinweihung. Die Projektgruppe erhielt für die Umsetzung ein bestimmtes Budget und startete im Mai 2016. Neben regelmäßigen Treffen fuhren sie auf eine Messe nach Stuttgart, um sich Inspiration zu holen. Bereits bei der Planung hatten die vier Azubis einige Hürden zu meistern. "Am Anfang haben wir zunächst nicht bedacht, dass die Standfarben den Firmenfarben entsprechen müssen", sagte Annina Moosmann.

Mit der Schreinerei Flaig aus Hardt entwickelten sie dann eine erste Skizze für den Stand. Auch das Konzept des Messestands überlegten sich die jungen Auszubildenden selbst. "Wir haben uns für die VR-Brillen entschieden, da sie erst neu auf den Markt kamen", sagte der mittlerweile ausgelernte Industriemechaniker Pascal Bösinger.

Die speziellen Brillen werden Standbesuchern mit einem Kopfhörer aufgesetzt. In der Brille sieht der Besucher die Firma EBM-Papst vor sich und kann mit seinen Augen aus drei Imagefilmen auswählen. "Gerade den dreidimensionalen Rundgang haben Jugendliche bestimmt noch nicht so oft erlebt. Deswegen haben wir uns dafür entschieden", berichtete Bösinger.

Die Umsetzung des Films übernahm dann das Marketing. "Wir möchten mit der modernen Technik auch zeigen, welche Möglichkeiten man als Azubi bei uns in der Lehrwerkstatt hat", sagte Annita Moosmann, die im dritten Lehrjahr zur Industriekauffrau ist.

Der neue Messestand verfolgt ein anderes Konzept als die Stände zuvor. "Wir treten bewusst dezenter auf und die Aktionen sind auf den ersten Blick etwas weniger spektakulär. So wollen wir echte Interessenten anlocken und nicht nur solche, die Aktionen testen wollen", sagte Ausbildungsleiter Hansjörg Kaltenbrunner.

Mit dem Endergebnis des Azubi-Projekts zeigte er sich zufrieden. "Das haben sie sehr gut umgesetzt. Es gab doch viele Projektherausforderungen, die zu meistern waren. Auch regelmäßige Abstimmung und Absprachen mussten sie zunächst lernen", so Kaltenbrunner. Über die große Verantwortung sei man sich im Vorfeld bewusst gewesen, weshalb Azubis aus dem dritten Lehrjahr gewählt wurden. "Durch die Projektarbeit haben sie sehr viel Kompetenz erlernt und einen großen Fortschritt in der Entwicklung gemacht", berichtete Kaltenbrunner. Immer wieder werden solche Projekte an Azubis übertragen. Er erhoffe sich von der Messe, dass das einige Jugendliche begeistern kann.

Jobmesse

Die Aus- und Weiterbildungsmesse Jobs for Future findet noch heute, Samstag, von 10 bis 17 Uhr mit auf dem Messegelände in VS-Schwenningen statt. Neben EBM-Papst (Halle A Stand A44) ist auch die Evangelische Altenhilfe aus St. Georgen auf der Messe vertreten. Sie sind in Halle D am Stand D.04 und informieren über zwölf Jobangebote. Eintritt und Parken sind kostenlos. (lem)