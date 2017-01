StGeorgen Von der Service-Kirche zum neuen Christen-Team

Katholiken reden und gestalten längst mit – und so stellt sich auch das St. Georgener Gemeindeteam seinen Aufgaben. Besonders die letztjährige Lichternacht ist in guter Erinnerung

St. Georgen – Heute ist in den Kirchengemeinden alles anders als noch vor einem halben Jahrhundert. In den evangelischen Kirchen gibt es bereits seit Jahrzehnten nicht nur Pfarrerinnen, sondern auch Bischöfinnen, während die katholische Weltkirche immerhin überlegt, ob auch Frauen Diakoninnen werden können. Aber auch für die Katholiken hat sich einiges geändert.

Wurden die Gläubigen früher ausschließlich von geweihten Priestern pastoral, katechetisch und liturgisch betreut, so stellte das Vatikanische Konzil, das von 1962 bis 1965 in Rom tagte, die Weichen für mehr Verantwortung und Mitsprache der Laien. Durch einen Beschluss der Synode von Würzburg im Jahre 1975 wurden Pfarrgemeinderatswahlen für alle Pfarreien verbindlich vorgeschrieben. Das klappte aber nur bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Durch den großen Priestermangel gehen inzwischen die einzelnen Diözesen verschiedene Wege.

In der Erzdiözese Freiburg wurden ab Januar 2015 jeweils mehrere Pfarreien zu einer großen Seelsorgeeinheit zusammengefasst, die von einem einzigen Pfarrer geleitet werden. Bei der Wahl im März des gleichen Jahres konnte für die großen Kirchengemeinden jeweils nur noch ein gemeinsamer Pfarrgemeinderat (PGR) gewählt werden. Doch damit das Gemeindeleben in den einzelnen Pfarreien nicht zu kurz kommt, ist seither zusätzlich ein weiteres Gremium vorgeschrieben. Das sogenannte Gemeindeteam soll sich in jeder Pfarrei um die Belebung der Kirche vor Ort kümmern.

Das ehrenamtliche Team der Pfarrei St. Georg trifft sich daher regelmäßig alle zwei Monate, um Bedürfnisse der Mitchristen zu erfahren und entsprechende Aktionen zu planen. Drei Frauen und zwei Männer gehören zum Gemeindeteam der Pfarrei St. Georg. Sie wurden vom Pfarrgemeinderat vorgeschlagen und von Pfarrer Paul Dieter Auer bei einem Gottesdienst im Advent 2015 feierlich ernannt. Pastoralreferent Benedikt Müller, der die Gruppe begleitet, wies beim ersten Treffen im neuen Jahr darauf hin, dass man noch einige engagierte Gemeindemitglieder dazu gewinnen wolle.

Das Team der Pfarrei Johannes der Täufer in Tennenbronn, die zur Seelsorgeeinheit gehöre, ist deutlich größer, wie von dem hauptberuflichen Theologen zu erfahren war. Beim Rückblick auf das vergangene Jahr stellte sich heraus, dass die größte Aktion, die zeitgleich mit der verkaufsoffenen Einkaufsnacht veranstaltet wurde, auch die erfolgreichste war. „Die Nacht der offenen Kirche im Advent mit dem Orgelkonzert und den leuchtenden Kerzen war so schön und eindrucksvoll“, schwärmte Heidi Günter. Es seien auch sehr viele Familien mit Kindern gekommen, die von dem hell lodernden Feuer vor der Georgskirche angelockt wurden. 2017 soll der Schwerpunkt auf Kontakten zu den Gruppierungen liegen, angefangen bei der Kolpingfamilie und den Elisabeth-Frauen über die katholische Jugend und die Ministranten bis hin zu den Senioren. Durch Besuche wolle man erfahren, welche Wünsche die Mitglieder haben und wo der Schuh drückt. Benedikt Müller informierte über Termine zur Begegnung mit Familien und erinnerte an die ökumenische Zusammenarbeit, die zum Leitbild des Pfarrgemeinderats und seiner Arbeit gehöre

Verschiedene Wege

Die Bischöfe haben einen großen Gestaltungsraum, um dem Priestermangel zu begegnen. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat weiterhin jede Pfarrgemeinde ihren eigenen Kirchengemeinderat, obwohl auch dort mehrere Pfarreien zu großen Gemeinschaften zusammengefasst wurden. Im Bistum Basel leiten Theologen, wie Gemeindereferentinnen und Pastoralreferenten, die Pfarreien, sie sind zuständig für den eigenen Pfarrgemeinderat und teilen den zuständigen Pfarrer für die Gottesdienste ein. (kim)