St. Georgen Von der Idee bis zum Produkt: Schüler verfolgen Wertschöpfungskette

Am Thomas-Strittmatter-Gymnasium informieren sich Schüler am Top-Tag über Nachhaltigkeit, globales Lernen und fairen Handel. Begleitet werden sie vom Eine-Welt-Forum aus Freiburg

St. Georgen (lem) Dem Kleidungsstück im Kleiderschrank und dem Handy in der Tasche ist nicht anzusehen, welchen Weg das Produkt von der Entwicklung bis zur Fertigung zurücklegen musste. Die Achtklässler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) haben sich über die Ländergrenzen auf Spurensuche begeben und die einzelnen Stationen bis zum fertigen Produkt genauer betrachtet. Im Rahmen des themenorientierten Projekttags (Top-Tag) erarbeiteten sie Fragen und suchten die passenden Antworten.

"Unsere Schüler setzen sich aktiv mit diesen Themen auseinander und sollen eigene Lösungen für aufgeworfene Fragen finden", beschreibt Lehrerin Regina Fiehn das Ziel der Arbeitsgruppen.

Welches Material wird für die Herstellung eines Produkts gebraucht und wo wird es abgebaut? Welche Menschen sind am Prozess beteiligt? In welchen Ländern spielen sich die Teilprozesse ab? Mit diesen Fragen blickten die Schüler hinter die Fassade von Handys, Kleidungsstücken und verschiedenen Rohstoffen. Unterstützung bekamen sie dabei von einem Team des Eine-Welt-Forums Freiburg, das mit sieben Personen anreiste. Mit dabei Johanna Menzinger, die in ihrem Workshop "Kleider machen Leute, Leute machen Kleider" mit Schülern den Hintergrund verschiedener Kleidungsstücken analysierte. Ein Schwerpunkt lag bei Problemen des Herrstellungsprozesses. Baumwollanbau, Wasserverbrauch und Arbeitsbedingungen waren Teil des Workshops. So lernten die Schüler, dass nur ein Prozent des bezahlten Preises einer Jeanshose an die Arbeiter für die Fertigung geht, dafür aber durch die Teilprozesse in unterschiedlichen Ländern elf Prozent Steuern, Transport- und Importkosten sind. Daraufhin erarbeiteten die Schüler Lösungswege, um fairen Handel und Nachhaltigkeit zu sichern. Beispielsweise durch eine Klamottentauschbörse.

Ein Tauschregal wird es bald am TSG geben. "Das haben die Schüler als Abschluss im Workshop zu Nachhaltigkeit beschlossen. Wer etwas nicht mehr braucht, kann es dort für andere zur Verfügung stellen", berichtet Lehrer Lars Wikgolm.