St. Georgen Volles Haus beim Zoff-Stoff

Der Trachtenverein begeistert sein Publikum mit einem lustigem Schwank. Lachsalven sind garantiert.

Die Stadthalle war schon eine Stunde vor Beginn des lustigen Schwanks "Nur Zoff mit dem Stoff" komplett voll. Jugendliche in T-Shirts des Trachtenvereins flitzten durch die Reihen, um die zahlreichen Gäste zu bewirten. In der Küche war ebenfalls Hochbetrieb für Vereinsmitglieder angesagt, während die Trachtenträgerinnen an der Garderobe arbeiteten. Moderator Thomas Schwertel freute sich bei der Begrüßung im heimischen Dialekt über das volle Haus und bedankte sich bei den jungen Leuten vom Musikverein Unterkirnach. Die Gruppe Kirne-Brass sorgte mit ihrer Blasmusik unter der Leitung von Markus Weißer nämlich nicht nur zu Beginn für Unterhaltung, sondern auch in den Pausen.

Als sich dann der Vorhang hob, richteten sich alle Blicke auf das Bühnenbild, das in allen drei Akten unverändert blieb. Der Schwank des schwäbischen Autors Bernd Gombold spielte sich im Freien ab. Als die ersten Laienschauspieler auftauchten, begann im Saal schon das große Schmunzeln, denn die Namen der Spieler waren charakteristisch für ihre Rollen.

Ursel und Lothar Jäckle spielten das Ehepaar Erika und Franz Kohlkopf. Im Schweiße ihres Angesichtes verdienten sie ihren Lebensunterhalt mit Kohlköpfen und anderen Gemüsesorten. Im Haus gegenüber wohnte das Ehepaar Maja und Klaus Müslein, das von Verena Haas und Dietmar Hippach verkörpert wurde. Das Grundstück der Öko-Landwirtin Müslein grenzte an das Feld des Gemüsebauern Kohlkopf und somit war der Konflikt der beiden Unternehmerfamilien programmiert. Es war fast wie im wirklichen Leben, nur deutlich unterhaltsamer.

Köstlich agierte der Ehemann der Müsli-Tante auf die Befehle seiner Gattin. Kosenamen aus der Pflanzenwelt wie Schlüsselblümle, Stiefmütterle oder Radieschen hatte Klaus jede Menge auf Lager und wenn er wütend war, nannte er seine Maja "Meine Sumpfdotterblume." Die wichtigste Kundin von Frau Müslein war Henneliese von Wolkenstein (Sandra Schuler) mit ihrem Kater Amadeus. Sebastian Haas und Sandra Schreiber spielten wie echte Italiener das Ehepaar Giovanni und Maria Tomati. Tanja Schlegel kämpfte als Berta Lädele mit deftigen Schimpfworten für ihren Tante-Emma-Laden.

Doch den Höhepunkt des Lustspiels bildete Benjamin Haas als Drogen-Dealer Mario, der sich als polnischer Erntehelfer ausgab und dem arglosen Kohlkopf-Landwirt Hanfpflanzen für seinen Stoff unterjubelte.

Doch zum Schluss wurde der skrupellose Gangster kurzerhand – fast wie im Tatortkrimi – verhaftet. Der Kommissar, der sich als Tourist tarnte, wurde verkörpert von Wolfram Haas.