Volkshochschule setzt stärker auf beufliche Weiterbildung

Das neue Semesterprogramm der Volkshochschule startet Anfang März und bietet für viele verschiedene Interessen Kurse, Vorträge und Seminare. Angebote rund um das Thema Gesundheit bleiben Vorreiter

St. Georgen (lem) Das Sommersemester der Volkshochschule (VHS) ist mit 148 Angeboten aus verschiedenen Themenbereichen gut bestückt. Semesterbeginn ist am 6. März. Bis zu den Sommerferien finden Kurse, Vorträge und Seminare in den Bereichen Gesundheit, kreatives Gestalten, Sprachen, Arbeit und Beruf, Verschiedenes und junge VHS statt. Anmeldungen sind ab sofort online oder per Anmeldekarte möglich. „Wir beginnen diese Woche mit der Verteilung der Angebotshefte. Auf der Internetseite der Stadt ist das Programm bereits einsichtbar“, sagt Roswitha Gruseck-Maier, Leiterin der Volkshochschule.

Im Vergleich zum Wintersemester wurden besonders die Angebote im Bereich Arbeit und Beruf aufgerüstet. Neben den Standardangeboten, wie der Erstellung eines Lebenslaufs oder Grundkenntnisse der EDV, bietet die VHS künftig berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten mit bundesweit anerkannten Abschlüssen. „Mit dem Kurs- und Zertifikationssystem Xpert Business können Teilnehmer bei uns künftig kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen bis zum Hochschulniveau erlernen“, erklärt Gruseck-Maier. Die Weiterbildung erfolgt in Online-Kursen. Ausgewählt werden kann aus elf unterschiedlichen Schwerpunktbereichen. Zehn Wochen lang findet jeweils zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr der Onlinekurs statt, bei dem die Teilnehmer am heimischen PC mitmachen können.

Für Kinder bietet die Volkshochschule im Sommersemester neben den klassischen EDV-Grundlagenkursen einen Kochkurs an. Am Samstag, 29. April, wird den Kindern gezeigt, wie sie gesunde Burger machen können.

Mit 55 Angeboten bleibt der Bereich Gesundheit weiterhin Schwerpunkt der Volkshochschule. Das breite Zumba-Angebot wird durch einen sogenannten Gold-Kurs ergänzt, der für ältere Anfänger ausgelegt ist. An 15 Abenden werden ihnen immer montags ab dem 6. März von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr die flotten Tanzschritte beigebracht. Nach der abgeschlossenen Sanierung starten im Sommersemester wieder drei Wassergymnastikkurse im Hallenbad.

Im Themenblock kreatives Gestalten gibt es 15 künstlerische oder kulinarische Angebote. Gabriele Hauer gibt beispielsweise von Freitag, 6. April, bis Sonntag, 8. April, in einem Seminar einen Einblick in die Acrylmalerei. Schnell und gesund soll es in der eigenen Küche zugehen nach dem Kurs Afterwork Cooking am Freitag, 28. April, von 18 bis 21.30 Uhr.

Im Bereich Verschiedenes finden sich 24 Angebote aus mehreren Lebensbereichen. Geboten werden beispielsweise rechtliche Grundlagen, ein Kräutersparziergang und die Ernährung für den eigenen Hund. Einen Einblick in die eigene Psyche bietet der Vortrag „Träume verstehen“ am Mittwoch, 5. April, um 19.30 Uhr im Schulzentrum.