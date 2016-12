St. Georgen Virtuose Jazz-Experimente: Studenten fordern ihr Publikum heraus

Bei Jazz in Keller gastierte das Musikertrio Roncari, Oberleser, Klein im Theaterkeller des Deutschen Hauses. Sie bieten ihren Zuhörern so manche Überraschung.

Alt-Saxophonist Daniel Roncari, Bassist Jakob Oberleser und Drummer Lucas Klein präsentierten ihre Version von Jazz: unkonventionell, experimentell und traditionell.

In der familiären, zwanglosen Atmosphäre des Theaterkellers freuten sich die drei Musiker über die Resonanz der Jazz-Liebhaber aller Generationen. Alle drei sind sie Studenten der Musikhochschule Stuttgart und in unterschiedlichen Formationen in ganz Baden-Württemberg unterwegs.

Nach der Eigenkomposition "Eiermann Egon" begrüßte der gebürtige Furtwangener Lucas Klein die Zuhörer. Gemeinsam mit Daniel Roncari erläuterte er die Hintergründe der eigenen Stücke sowie der ausgefallenen Titel.

Nach dem Wurfbudenprinzip waren vier Töne die Basis für eine weitere Komposition. Einzig variiert durch die Tonfolge, den Rhythmus und die Soli ließen die Musikstudenten ein Stück entstehen. Das stellte für die Zuhörer eine Herausforderung dar. Was ist Thema, was ist Variation, was ist vorgegeben und was entspringt der Laune des Moments? Die Antwort darauf überließen die Musiker ihrem Publikum und der Stimmung, die sie vermittelten.

Im Stück "Der letzte Mäzen" erzählte das Trio vom Abschied von einer Produktionsfirma, die scheinbar unabhängig, interessante Musikgenres eine Plattform bot. Auch hier bot sich für die Zuhörer einen großen Raum der eigenen Interpretation.

Mit bekannten Jazzstücken bewiesen die drei ihre Virtuosität in ihren solistischen Ausritten, die große Spielfreude und musikalische Übereinstimmung eindrucksvoll belegte. Für den ehemaligen Zögling der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, Lucas Klein, war der Abend ein Heimspiel und für Daniel Roncari ein Wiedersehen nach einigen Jahren.

Für die Besucher bot der Abend ein spannendes Konzert mit Bekanntem und mit Neuem, mit außergewöhnlichen und anregenden Interpretationen. Die Musikstudenten spielten Jazz zum Zurücklehnen und Genießen und in Interpretationen, die das Publikum herausforderten und ihm neue Türen öffneten.