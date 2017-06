St. Georgen Virtual Fires Congress zeigt, wie man Drohnen vom Himmel holt

Unbemannte Flieger und Terror waren Schwerpunktthemen beim Virtual Fires Congress in St. Georgen.

120 hochrangige Vertreter von Rettungsorganisationen aus dem In- und Ausland trafen sich zum Virtual Fires Congress in St. Georgen. Bei der vom Virtual Dimension Center initiierten Fachtagung lernten Führungskräfte von Feuerwehren, Rotem Kreuz und anderen Hilfsorganisationen die neuesten Möglichkeiten virtuellen Trainings. Ein Schwerpunkt war, neben digitalem Einsatztraining für Terror- und Katastrophenszenarien, die Abwehr unbemannter Flugsysteme, so genannter Drohnen. Ein Großteil dieser Systeme wird zum Vergnügen gesteuert, doch bergen die Drohnen Gefahren. Die hochauflösende Kamera ist ein vergleichsweise harmloser Aspekt im Vergleich dazu, dass die Fluggeräte zu terroristischen Zwecken genutzt werden können. Victor Kostic von der Telent GmbH zeigte ein Abwehrsystem, das Drohnensignale aufspürt. Dies kann beispielsweise für Einsatzkräfte wichtig sein, wenn über einer Einsatzstelle eine unbefugte Drohne fliegt und damit etwa die Landung eines Rettungshubschraubers gefährdet. Denn die kleinen Fluggeräte sind in der Luft kaum zu sehen. (wir berichten noch).