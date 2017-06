St. Georgen Viele Besucher beim Tag des Hundes in St. Georgen

Viele Besucher beim Tag des Hundes in St. Georgen

Viele Züchter und Hundebesitzer aus der näheren und weiteren Umgebung waren zum Tag des Hundes nach St. Georgen gekommen, zu dem der Verein der Hundefreunde eingeladen hatte. Erstmals stellte sich der Züchterclub der Neufundländer vor.

Beim Tag des Hundes, den der Verein der Hundefreunde St. Georgen auf seinem Vereinsgelände organisierte, drehte sich alles um die Vierbeiner. Der Vorsitzende Wilhelm Scherer war sehr zufrieden, wie das sich das Hundefest entwickelt hat. „Im großen Ganzen wird es ganz gut angenommen“, sagte er. Die Hundebesitzer kamen nicht nur aus dem südbadischen Raum, sondern aus ganz Baden-Württemberg, der Schweiz, aus Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Zum ersten Mal präsentierte sich der Züchterclub der Neufundländer mit seinen freundlichen, imposanten Tieren. Wilhelm Scherer freute sich auch, die Züchterkollegen der Atikas und der Hollandser Herder, einem holländischem Schäferhund, wieder zu sehen. Vor allem der Austausch zwischen den Hundehaltern war den Festbesuchern sehr wichtig, außerdem wurden die vierbeinigen Begleiter wie alte Bekannte begrüßt. Damit es den Hunden nicht langweilig wurde, war ein Bewegungsparcours aufgebaut und im Welpengelände gab es Freilauf für die jüngeren Hunde. Dort stellten sie ihre Geschicklichkeit und ihre Zuverlässigkeit unter Beweis.

Darüber hinaus boten die Hundefreunde einen Bewegungsspaziergang an. An den verschiedenen Stationen der gut halbstündigen Runde mussten Fragen zu den Hunderassen, zu Ausbildung und Haltung beantwortet werden. Wilhelm Scherer betrachtete die Auswertung als nebensächlich. Wichtiger war ihm, dass die große Familie der Hundefreunde eine weitere Möglichkeit hatte, ihre Lieblinge zu bewegen und mit anderen Hobbykollegen ins Gespräch zu kommen. Für die Bewirtung der Gäste war der St. Georgener Verein bestens aufgestellt, die ersten Gäste wurden schon am Samstagabend begrüßt und bewirtet.

Im Rahmenprogramm präsentierte sich die Tierrettung Südbaden. Gerade im westlichen Kreisgebiet ist dieses Angebot wenig bekannt, erklärte Mitarbeiter Sven Hildebrande. Er riet allen Kleintierhaltern, die Tiere chippen und registrieren zu lassen. Außerdem gab es Verkaufsstände zu Themen wie Ausstattung und Tiergesundheit. Obwohl sich viele Züchter trafen, bei den Hundefreunden sind alle Hundehalter willkommen. „Groß oder klein, Mischling oder Rasse, das ist egal“, betonte Wilhelm Scherer. Wichtig sei bei der Grundausbildung, dass die Tiere sich sozialverträglich verhalten. Das wird in Einzel- und Gruppenarbeit erlernt und beginnt in der Regel schon im Welpenalter. Aber auch ältere Hunde können sich noch weiter entwickeln.