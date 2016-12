St. Georgen Viel zu tun: Weihnachten ist für Pfarrer eine Herausforderung

Die Vorweihnachtszeit bringt für Pfarrer deutlich mehr Arbeit, für sie beginnt die besinnliche Zeit erst nach den Feiertagen.

St. Georgen – Welche Aufgaben stehen für die St. Georgener Pfarrer vor Weihnachten an und wie empfinden sie die Vorweihnachtszeit? Eine Gegenüberstellung.

Friedemann Fritsch: Der evangelische Pfarrer leitet zusammen mit seiner Frau Susanne die Lorenzgemeinde. Um zu vermeiden, dass die Adventszeit im Stress untergeht, sagt das Pfarrerehepaar zu dem ein oder anderen Termin bewusst Nein. Diese Zeit wird in der Familie Fritsch als Fastenzeit wahrgenommen. "Der Advent ist eine Fastenzeit, in der wir versuchen, auf Überflüssiges zu verzichten und mehr Notwendiges zu tun. So wenig einkaufen wie möglich, dafür mehr Telefonate und Besuche bei alleinstehenden Menschen. Auch die Zahl der Sitzungen versuchen wir zu reduzieren", erklärte der Geistliche. Stattdessen nehme sich die Familie Zeit füreinander, fürs gemeinsame Musizieren und für Gespräche. Mit Spaziergängen im Freien genieße die Familie das Beisammensein.

Das Tagesgeschäft sei in der Adventszeit für Pfarrerehepaar Fritsch jedoch trotzdem vielfältiger und durchgeplanter als sonst. Seit 2005 ist Friedemann Fritsch Religionslehrer am Schwarzwald-Gymnasium in Triberg. Seine Frau Susanne Fritsch unterrichtet ebenfalls Religion am Thomas-Strittmatter-Gymnasium. Zu dieser Zeit würden in den Schulen immer die meisten Klassenarbeiten geschrieben. Das Zusammenstellen sowie die anschließende Korrektur beanspruche Aufwand und Zeit. Zudem finden in der Vorweihnachtszeit viele Sitzungen statt. Dazu gehöre beispielsweise das Dienstgespräch der hauptamtlichen Mitarbeiter, das einmal wöchentlich stattfindet.

Für die Vorbereitung der Gottesdienste benötige man ungestörte Zeiten, darüber hinaus müssten viele Absprachen getroffen werden. Beispielsweise mit der Kantorei und dem Helferteam, das für das Krippenspiel verantwortlich ist. Mit den Kindergärten „Schatzinsel“ und „Sonnenstrahl“ wird je ein eigener adventlicher Gottesdienst vorbereitet und gefeiert. An Heiligabend findet in der Lorenzkirche nachmittags der Familiengottesdienst, danach die Christmette statt. Im Mittelpunkt dieser Gottesdienste stehen die weihnachtlichen Bibeltexte, die die Ankunft des Erlösers Jesus Christus verkünden. Sinn dieser Gottesdienste ist es, die Liebe Gottes für alle Menschen deutlich zu machen. In besonders festlicher Weise geschieht dies am ersten Weihnachtsfeiertag: Hier wird die evangelische Weihnachtsmesse gefeiert – zur gewohnten Zeit. Sie wird von Familie Fritsch mit Arien aus dem Weihnachtsoratorium von Bach gestaltet.

Paul Dieter Auer: Dass der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Sonntag fällt, beschreibt Pfarrer Auer als pfarrerfreundlich. "Leider passiert das aber nur alle sechs bis sieben Jahre", bemerkte Auer. Dass im Advent viele Treffen zur regulären Arbeit dazu kommen, mache die Vorweihnachtszeit ein wenig stressiger als sonst. Viele Adventstreffen stehen im Dezember an, wie beispielsweise das Treffen mit der Kolpingsfamilie und der Frauengemeinschaft. Dazu kämen noch die Jahresabschlusstreffen. Diese aber findet Auer schön, da man mit diesen Treffen auch die Möglichkeit habe, der Gemeinde für die Arbeit im ganzen Jahr Danke zu sagen. Bei einem Blick in seinen Kalender bekommt er einen kurzen Schreck: Ganze vier Essenseinladungen erwarten ihn noch vor Weihnachten.

Dass man an den drei Weihnachtsfeiertagen drei verschiedene Predigten halten muss, ist für Pfarrer Auer jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung. Das Thema Flüchtlinge werde sicherlich auch in diesem Jahr ein Schwerpunktthema sein. Auch zur Hartherzigkeit mancher Leute werde er das ein oder andere Wort sagen. Da nebenbei das übliche Tagesgeschäft so ablaufen muss wie immer, entstehe schnell zeitlicher Druck. "Wenn ich an Heiligabend nach Hause komme, genieße ich die Ruhe", sagte Auer offen. Vor allem braucht Auer diese Ruhe, um sich geistig auf den nächsten Tag und die nächste Messe vorzubereiten. Auf die Tage nach den Weihnachtsfeiertagen freut sich der Pfarrer jetzt schon, da es dann wieder ruhiger wird: "Das eigentliche Weihnachten beginnt für mich erst nach dem achten Januar", so Auer schmunzelnd. Mitte Januar wird Auer nach Israel reisen. Dort trifft er seine jüdischen Freunde und nutzt die Zeit, um die Gemeindereise zu planen, die 2017 nach Israel führt.

Religionsgemeinschaften

Der statistische Jahresbericht der Stadt St. Georgen weist 5008 Bürger aus für 2015, die evangelisch sind. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 38,6 Prozent. In der Bergstadt lebten Ende vergangenen Jahres 4268 Katholiken (32,9 Prozent). 3647 Bürger gehörten laut Statistik keiner Religionsgemeinschaft an, 52 einer sonstigen Religionsgemeinschaft. (wur)