St. Georgen Viel Ehre für Trachtler

Trachtenverein ehrt zahlreiche Mitglieder, Hans-Jakob-Medaille in Silber für Martina Kopp

St. Georgen (kim) Im Trachtenverein gab es bei der Jahresversammlung 21 Ehrungen durch den Vorsitzenden Bernhard Borho. Nicht alle konnten ihre Auszeichnung persönlich entgegen nehmen. Zehn Jahre gehören zum Verein: Stefanie und Stefan Baumgärtner, Tanja Fleig, Matthias Müller, Markus und Frank Weisser. Schon 25 Jahre sind dabei: Werner Merkle, Gabriele Berblinger, Susi und Helmut Wrobel. Seit 40 Jahren halten dem Verein die Treue: Andrea und Horst Bruckhoff, Martina Kopp, Wilhelm Kienzler, Ernst Laufer, Wilfried Weißer, sowie Bernhard und Hildegard Ketterer. Ein halbes Jahrhundert ist Otto Fasold dabei, seit 60 Jahren Johann Georg Pfaff und seit 70 Jahren Hilde Laufer. Zusätzlich wurden vier Mitglieder für besondere Verdienste und herausragende Tätigkeit vom Dachverband Trachtengau Schwarzwald geehrt.

Die Delegierten Siegfried Mager und Eva-Maria Grießhaber überreichten Werner Merkle, Susi und Helmut Wrobel, sowie Martina Kopp Urkunden und Ehrennadeln. Der Glockengruppen-Leiterin Martina Kopp wurde mit der Hans-Jakob-Medaille in Silber für besondere Verdienste um das Trachtenwesen ausgezeichnet. In der Laudatio dankte Borho Martina Kopp vor allem für die Leitung der Glockengruppe in den vergangenen drei Jahrzehnten. Zahlreiche Auftritte haben es in dieser Zeit gegeben.