St. Georgen Video: So schön war der Jubiläumsumzug in St. Georgen

Video: So schön war der Jubiläumsumzug in St. Georgen

Die Bergstadt St. Georgen hat am Sonntag bei traumhaftem Wetter einen bunten Jubiläumsumzug erlebt. Unser Reporter Florentin Stemmer hat sich mit seiner Videokamera mitten unter die fröhliche Narrenschar gemischt.

4000 Häs- und Maskenträger in 90 Gruppen und 10.000 närrische Zuschauer an der Straße: So viele Menschen lockte der große Jubiläumsumzug der Narrenzunft St. Georgen am Sonntag in die Bergstadt.

Mitten in das Umzugsgeschehen auf der Straße hat sich auch unser Video-Reporter Florentin Stemmer gemischt. Was er mit den teils neckischen Narren so alles erlebt hat, sehen Sie im Video: