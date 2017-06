St. Georgen Verwaltungs-Auszubildende Julia Heinzmann: Viel Kontakt mit Bürgern

Julia Heinzmann lernt bei der Stadt Verwaltungsfachangestellte. Die gängigen Klischees über die Arbeit bei der Stadt erlebt sie dabei nicht.

St. Georgen (dod) Eines will Julia Heinzmann klarstellen: Dass man im Rathaus den ganzen Tag nur rumsitzen würde, Kaffee trinken und einen trockenen Job erledigen, stimme nun wirklich nicht. Bei der Stadtverwaltung St. Georgen macht Heinzmann eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. "Und egal in welcher Abteilung man ist, hat man viel Kontakt mit Bürgern", erklärt sie. Abwechslungsreich sei das und deswegen gefällt ihr das eingangs genannte Klischee nicht.

"Gerade sitze ich etwa im Ordnungsamt, da stehen oft mal aufgeregte Bürger vor einem und beschweren sich über ihren Strafzettel", so Heinzmann. Selbst in solchen Situationen macht ihr der Beruf noch Spaß: "Man muss den Umgang mit Menschen einfach mögen für diesen Job – und über manchem einfach drüber stehen." Bei ihrem Durchlauf durch die Ämter und Abteilungen durfte sie sogar selbst einmal Strafzettel verteilen, erzählt sie lächelnd. Auch bei anderen Stationen hatte sie viel mit Bürgern oder Kollegen zu tun, etwa im Vorzimmer des Bürgermeisters oder in der Poststelle. "Jeder Bürger ist anders und will etwas anderes", erklärt die 20-Jährige die Abwechslung im Büroalltag. Mittlerweile hat sie fast zwei der drei Ausbildungsjahre hinter sich. Der berufsschulische Teil der Ausbildung an der kaufmännischen Schule in Villingen ist erledigt, "nächstes Jahr habe ich noch einen mehrmonatigen Lehrgang."

Vor ihrer Ausbildung hat Heinzmann die Realschule besucht und am Berufskolleg die Fachhochschulereife erlangt: "Das braucht es für die Ausbildung aber nicht, sogar ein Hauptschulabschluss kann reichen", erklärt Heinzmann. Verbeamtet wird sie nicht, dafür müsste sie an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl studieren. Allerdings kann sie mit zwei Jahren Arbeitspraxis nach der Ausbildung den Verwaltungsfachwirt angehen – er bringt keinen Beamtenstatus, aber mehr Gehalt.

Die St. Georgener Berufs- und Ausbildungsmesse findet am 23. Juni statt. Davor stellt der SÜDKURIER Azubis der teilnehmenden Betriebe vor.