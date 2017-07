St. Georgen Verkehrskonzept: Das Fernziel heißt Fußgängerzone

Das Verkehrskonzept macht Fortschritte. Konsens im Gemeinderat ist, dass die Tiefgaragen zusammengelegt werden. Verlierer einer neuen Verkehrsführung könnten die Anwohner der Friedrichstraße sein.

Die drei Tiefgaragen unter dem Rathaus, dem Marktplatz und der Post sollen, falls technisch machbar, zusammengelegt werden. Sicher geschlossen wird die Fahrzeugzufahrt zur Marktplatzgarage. Offen ist, ob eine Erschließung über die Postgaragenzufahrt an der Gewerbehallestraße ausreicht, oder ob die bestehende Zufahrt über die Rathausgarage ins künftige Nahverkehrskonzept eingebunden wird. Zwei Varianten gibt für die obere Gerwigstraße im Abschnitt zwischen Rathausgarageneinfahrt und Gewerbehallestraße. Zur Diskussion steht, ob man es dort beim verkehrsberuhigten Bereich belässt oder das Thema Fußgängerzone angeht; damit würde man den Bereich für den motorisierten Verkehr komplett sperren und dort nur Busse und Anlieferer verkehren lässt.

Am Mittwochabend verständigte sich der Gemeinderat auf drei Varianten, die in die oben genannten Richtungen geprüft werden sollen. Die Diskussionsgrundlagen hatte zuvor Professor Gunter Kölz von der Planungsgruppe Kölz geschaffen. Das Büro zeigte nach einer 2016 durchgeführten Verkehrsanalyse die Fahrzeugbewegungen an allen bedeutsamen Verkehrsknoten in der Innenstadt auf und entwickelte daraus in der Sitzung etwa ein Dutzend Varianten künftiger Parkierung und Verkehrsführung.

Veränderungen könne die Stadt schrittweise und in Probephasen umsetzen, ermunterte Professor Kölz. Die Planung einer Fußgängerzone sei aber erst denkbar, wenn die Tiefgaragensanierung abgeschlossen sei. Es gehe bei der Verkehrsplanung innerhalb einer zukunftsträchtigen städtebaulichen Lösung darum, den Verkehr optimal zu lenken und dabei gleichzeitig die Bedürfnisse von Händlern und Kunden zu berücksichtigen, sagte Stadtbaumeister Reinhard Wacker. Ein Kompromiss. Einig sind sich Stadt und Planer beim oberirdischen Parkraum: "Wenn wir sanieren, müssen wir so konsequent sein und die Fahrzeuge in die Tiefgaragen lenken", sagte Bürgermeister Michael Rieger.

Das ginge auch mit den aktuellen Kapazitäten: Die beiden Tiefgaragen Rathaus und Marktplatz mit einem Fassungsvermögen von zusammen rund 150 Plätzen erzielen laut Zählung nur in Spitzenzeiten am Vormittag eine Auslastung von mehr als 50 Prozent. Daraus, so Professor Kölz, ergäben sich Reserven für künftige Nutzungen beziehungsweise Attraktivitätssteigerungen. Dabei fungiert die Postgarage in den Planungen ohnehin nur als Durchstich. Alle rund 30 Stellplätze hat die Post gemietet. Die Kosten für die Sanierung der Tiefgaragen werden derzeit ermittelt. 2008 kam eine Untersuchung auf 3,5 Millionen Euro. Zwischenzeitlich hat sich das Schadensbild laut Stadtbaumeister Wacker verschlechtert.