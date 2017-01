St. Georgen / Konstanz Verhandlung zum Mord durch Hammerschläge: Angeklagter gibt Gedächtnislücken an

Die Tat war brutal: Mit zahlreichen Hammerschlägen soll ein 59-Jähriger seine Ex-Frau getötet haben. Vor Gericht gibt er an, sich an nichts mehr erinnern zu können.

Weil er seine Ex-Frau mit zahlreichen Hammerschlägen getötet haben soll, muss sich seit Freitag ein 59-Jähriger vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Laut Anklage hatte der Mann die 48-Jährige im Juli 2016 in ihrer neuen Wohnung in St. Georgen im Schwarzwald im Schlaf überrascht und getötet. Die Frau hatte sich nach Angaben des Gerichts kurz zuvor von ihm getrennt und einen neuen Lebensgefährten kennengelernt. Die Staatsanwaltschaft vermutet Eifersucht als Motiv - der Beschuldigte selbst will sich an die Tat nicht mehr erinnern können.

Zum Prozessauftakt schilderte der Mann stattdessen eine harmonische Ehe, Gewalt habe es darin nicht gegeben, sagte er. Auf den Hinweis des Staatsanwaltes, wonach die 48-Jährige den Mann angezeigt hatte, weil er sie geschlagen hatte, wies er zurück. Der Vorfall sei ein Versehen gewesen. Allerdings habe sich die 48-Jährige während einer Kur im Februar 2016 stark verändert. Sie sei anschließend ausgezogen und habe die Trennung verlangt. Daraufhin habe er in seiner Heimat Serbien die Scheidung beantragt. Diese sei inzwischen auch rechtskräftig, sagte der Anwalt des Mannes am Freitag. Das Gericht war zuvor davon ausgegangen, dass das Paar noch verheiratet war.

Während der Angeklagte ausführliche Angaben zu seiner Person und seinem Lebenslauf machte, äußerte er sich zur Tat selbst nicht. Er könne sich an nichts erinnern, was an diesem Tag im Juli geschehen sei, sagte er am Freitag. Der Vorsitzende Richter blieb skeptisch: „Ich weiß nicht, ob wir Ihnen das glauben können“, sagte er.

Gedächtnislücken über einen so langen Zeitraum seien unwahrscheinlich.

Der neue Lebensgefährte schilderte vor Gericht dagegen detailliert, wie er die 48-Jährige kennenlernte, eine Beziehung mit ihr einging und wie er sie am Tag der Tat im gemeinsamen Schlafzimmer fand. Er sprach von einem Kontrollzwang und Nachstellungen des Ex-Mannes und berichtete, die Frau sei mehrfach von ihm geschlagen worden. Sie habe sich schon länger von dem 59-Jährigen trennen wollen, es aber zuvor nicht geschafft. Der Mann rang bei seiner Schilderung sichtlich um Fassung, auch im Saal waren Schluchzer zu hören.

Laut Anklage war der Mann nach der Tat in seine eigene Wohnung zurückgegangen und hatte sich betrunken. Als er später am Tag die Polizei vor dem Haus gesehen habe, habe er sich ein Messer in die Brust gestoßen, um sich selbst zu töten. Ärzte hatten ihn jedoch notoperiert und gerettet.

Der Prozess vor dem Landgericht Konstanz ist derzeit auf fünf Tage angesetzt, es sind 27 Zeugen geladen.