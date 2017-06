St. Georgen Verfahrensmechaniker-Azubi Patrick Fichter: Tüfteln bis die Qualität stimmt

SÜDKURIER-Azubi-Serie: Patrick Fichter wird bei Schmidt Technology zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik ausgebildet.

St. Georgen (dod) Wenn Patrick Fichter nach seiner Ausbildung gefragt wird, lässt seine Antwort den Gegenüber oft eher ratlos zurück. Kein Wunder: "Verfahrensmechaniker für Kunstoff- und Kautschuktechnik, Fachrichtung Formteile", hat Zungenbrecher-Potenzial, viel vorstellen können sich darunter die Wenigsten. "Das ist das Problem an der Ausbildung, dass sie so unbekannt ist – denn Spaß macht sie", sagt Fichter.

Dem Auszubildenden von Schmidt Technology, der durch einen Ferienjob auf den Beruf stieß, macht vor allem das Tüfteln Freude: "Es ist selten, dass bei einer Maschine sofort alles passt, da muss man überlegen und ausprobieren, was man ändern kann, damit es klappt", so Fichter. Genau das ist seine Aufgabe: Dass die kunststoffverarbeitenden Maschinen in sauberer Ausführung produzieren, was sie sollen: "Ich rüste sie aus, berechne, was sie machen sollen, programmiere es ein, messe und überwache die Qualität." Fichter begleitet einen ganzen Produktionsschritt. "Das schöne ist die Abwechslung, wir haben 23 verschiedene Maschinentypen", so Fichter, der jeden Morgen aufs Neue erfährt, wo er gebraucht wird.

Der 20-jährige St. Georgener kam nach seinem Realschulabschluss zu Schmidt Technology. "Wenn man sich reinhängt und Interesse hat, kann man die dreijährige Ausbildung gut schaffen", so Fichter. Ausbildungsleiter Heiko Abelmann stimmt zu: "Auch für gute Hauptschüler ist das machbar." Er würde gerne mehr Verfahrensmechaniker unter den rund 30 Azubis von Schmidt vertreten sehen, "aber es fehlen Bewerbungen." Fichter, der sich im dritten Lehrjahr befindet, sieht nach seiner baldigen praktischen Abschlussprüfung Perspektiven: "Dann werde ich den Techniker oder Meister machen."

Ausbildungsmesse

Die St. Georgener Berufs- und Ausbildungsmesse findet am 23. Juni von 9 bis 17 Uhr statt. Davor stellt der SÜDKURIER in einer kleinen Serie Azubis der teilnehmenden Betriebe vor. (dod)