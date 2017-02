St. Georgen Ursula Malkusch feiert heute 90.

Vor 90 Jahren erblickte Ursula Malkusch das Licht der Welt. Nach der Wiedervereinigung kommt sie mit ihrer Familie nach St. Georgen.

Geboren wurde sie als Ursula Muskiet in Kattowiz. Die Stadt wechselte mehrfach die Nationalität zwischen Deutschland und Polen. Als sie zur Welt kam, war Katowice polnisch und Hauptstadt der Autonomen Woiwodschaft Schlesien. Nach der deutschen Besetzung 1939 wurde die Stadt deutsch und seit Ende des Zweiten Weltkriegs gehört Katowice wieder zu Polen.

Für Ursula Malkusch spielte die Zugehörigkeit zunächst nicht die Hauptrolle in ihrem noch jungen Leben. In ihrer Heimatstadt im "Dreimädelhaus" aufgewachsen, besuchte sie die Hauptschule und dann die höhere Handelsschule bis zu ihrem Abschluss 1945.

Nach dem Krieg zog die Mutter mit ihren Töchtern nach Senftenberg. Einer der Gründe war, dass die Mutter der polnischen Sprache nicht mächtig war. In Senftenberg wohnte die Jubilarin mit ihrer Mutter und den beiden Schwestern in einer Baracke, bis eine Wohnung gefunden wurde.

Ursula Malkusch fand an einer Schule ihre Beschäftigung als Schulsekretärin. Dort arbeitete sie einige Jahre, bis sie ihren Mann, Rudolf Malkusch kennenlernte. Er war Lehrer an derselben Schule in der Zeit von 1946 bis 1990. Geheiratet haben beide 1948. Die Familie vergrößerte sich nach der Geburt der Kinder Christian, Maria und Andreas.

Bis zur Pensionierung des Mannes blieb die Familie in der damaligen DDR. Im Jahr der Wiedervereinigung 1990, kurz nach der Grenzöffnung, wurde mit der Pensionierung von Rudolf Malkusch der Entschluss gefasst, in den Westen zu ziehen. Der Entschluss führte die Familie zusammen, denn zwei der Kinder wohnten bereits in Freiburg und Stuttgart.

Nach St. Georgen sind Ursula und Rudolf Malkusch gekommen, weil sie den Ort schön fanden. Sie haben sich hier gut eingelebt. "Wir hatten kein Auto, weshalb wir Spaziergänge unternommen haben." Im Haldenweg fanden die Malkuschs ihre neue Bleibe.

Nachdem der Ehemann am 17. Juni 2014 starb, zog Ursula Malkusch in das Gebäude Am Markt vier ein. Mit Freude berichtet sie, dass ihre beiden Schwestern noch leben. Gefeiert wird im kleinen Kreis. Die Kinder, zwei Enkel und drei Urenkel gratulieren ebenfalls.

Versorgt wird Ursula Malkusch durch die Sozialstation und Nachbarschaftshilfe. Charlotte Zink hat als examinierte Altenpflegerin die Nachbarschaftshilfe stundenweise übernommen.