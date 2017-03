St. Georgen Unitymedia auf der Halde: Der Bildschirm war schon wieder dunkel

Der Schaden war keineswegs behoben. Am Mittwoch meldeten sich erneut Kunden von Unitymedia, deren Internet, Telefon und Fernsehen nicht funktionierte. Nach etwa 16 Stunden Ausfall war der Schaden behoben.

Am Mittwoch meldeten sich erneut Kunden des Anbieters Unitymedia, deren Internet, Telefon und Fernsehen nicht funktioniert. Der Ausfall datiert seit Dienstagabend, etwa 22.15 Uhr. So kamen Ingrid und Horst Gleitsmann aus der Luisenstraße schon am Vormittag in die Redaktion, um darauf hinzuweisen, dass die seit vergangenen Dienstag angezeigten Leitungsprobleme nur für 32 Stunden gelöst waren. In der Folge hagelte es Hinweise auf verschiedenen Wegen.

Die Pressestelle des Unternehmens verwies am frühen Nachmittag darauf, dass das betroffene Netz nicht zu ihnen gehöre. "Das Netz wird von einem anderen Unternehmen betreut und gehört nicht Unitymedia", erklärte Pressesprecher Olaf Winter auf Anfrage des SÜDKURIER. Derzeit seien Techniker beider Unternehmen vor Ort, um den Fehler zu finden. "Es gibt so viele Möglichkeiten, wo der Fehler liegen könnte", sagt Winter. Deswegen sei es nicht möglich, anzugeben, wann der Ausfall behoben ist, der 200 Kunden auf der Halde betrifft.

Offenbar funktionierten Internet, Telefon und Fernsehen ab Spätnachmittag wieder. Nur ein paar Fernsehsender seien ungenau zu empfangen, meinten die Gleitsmanns auf Anfrage. Im Haushalt Nickel hatte das Wlan-Netz am frühen Abend noch Ausetzer.

Bleibt der Umgang mit den Kunden. Onlinehändler Benjamin Haas hat seinen Firmensitz an der Westendstraße fand es "absolut nicht lustig, so lange Ausfälle hinnehmen zu müssen". Man komme sich vor wie ein Taxifahrer ohne Taxi". Da Überbrückungshilfen fehlen, behilft sich die Firma seit mehr als einer Woche mit UMTS-Sticks und Simkarten eines anderen Anbieters, damit Anfragen und Aufträge per E-Mail wenigstens bearbeiten werden können. Bescheiden auch der Service. "Man ist dem Kommunikationsriesen ausgeliefert", so Haas' Einschätzung. In der Hotline werde man nur gebeten zu warten und geduldig zu sein, die Techniker seien dran, das Problem zu beheben – jeden Tag, eine Woche lang.

Enttäuschend sei auch, dass der Informationsfluss zwischen Kunde und Unitimymedia eigentlich nicht stattfinde. "Bei jedem Anruf erhält man von unterschiedlichen Mitarbeitern widersprüchliche Angaben über die Situation und Ursache", so die Erfahrungen des Onlinehändlers, der in der gegenwärtigen Situation ein Gefühl der absoluten Machtlosigkeit empfindet.